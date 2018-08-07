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Арабский Mubadala откроет офис в Москве после сделки с Verno — СМИ
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Арабский Mubadala откроет офис в Москве после сделки с Verno — СМИ 

Прайм 3 часа назад
Добавлен бэкграунд по сотрудничеству с РФПИ (последние три абзаца).
МОСКВА, 7 авг /ПРАЙМ/. Mubadala Investment Co., которая фактически является фондом национального благосостояния Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ), планирует в сентябре открыть офис в России после приобретения команды Verno Capital, сообщили источники агентства Блумберг, знакомые с ситуацией.
"Сотрудниками фонда в Москве станут до 15 человек из Verno, которые раньше занимались прямыми инвестициями", — цитирует агентство источники.
Суверенный фонд Абу-Даби, который управляет активами на 220 миллиардов долларов, участвовал в примерно 40 сделках с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ). До сих пор у Mubadala, кроме Абу-Даби, были офисы только в Бразилии и США, добавляют в агентстве.
Сделка с Verno является частью плана Mubadala по увеличению инвестиции и улучшению управления активами в России и странах бывшего СССР, сообщала компания в ноябре прошлого года. Стратегия Mubadala контрастирует со стратегией суверенного фонда Норвегии, который недавно забрал большую часть активов от российских менеджеров.
Как сообщало в конце июля агентство со ссылкой на источники, Суверенный фонд Норвегии Norges Bank Investment Management (NBIM) — инвестиционное подразделение Центрального банка Норвегии (Norges Bank) — перевел в самостоятельное управление 2 миллиарда долларов, вложенные в акции российских компаний и банков. Средства были выведены в том числе и из-под управления Verno Capital. Компания была основана в 2009 году, специализируется на управлении инвестициями на рынках РФ и бывшего СССР. По состоянию на июнь 2018 года, в управлении компанией находилось более 200 миллионов долларов.
Согласно майскому заявлению замглавы фонда Абу-Даби Валида Мокарраб Аль Мухаири (Waleed Al Mokarrab Al Muhairi), Mubadala и РФПИ уже совместно инвестировали более 1 миллиарда в различные проекты и готовили сделки еще на более чем 1,5 миллиарда долларов.
Основной партнер Mubadala в России — Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). Все инвестиции в РФ Mubadala осуществляла и осуществляет совместно с российским фондом.
В 2013 году РФПИ и Mubadala создали платформу для совместного инвестирования в проекты на территории РФ, целевой объем инвестиций в рамках партнерства 7 миллиардов долларов. К настоящему моменту суверенный фонд Mubadala в рамках партнерства осуществил и одобрил более 40 сделок в различных секторах.
РФПИ отказался от комментариев по открытию офиса Mubadala в России.
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