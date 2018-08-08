АСВ хочет через суд взыскать 68,5 млрд руб. с бывших владельцев Пробизнесбанка

"7 августа 2018 года в Арбитражный суд г. Москвы агентством подано заявление о привлечении к субсидиарной ответственности по обязательствам банка лиц, контролировавших кредитную организацию (Железняка А. Д., Дыльнова Д. Г., Ломова А. В., Алексеева Н. В., Арифулина Н. Ш., Казанцева В. В., Артемова К. В., Журкиной Н. Г., Бикмаева Э. В.), в общем размере 68 млрд 527 млн 340 тыс. руб. солидарно", — отмечает АСВ.

В агентстве также подчеркнули, что будут и в дальнейшем предпринимать все необходимые меры, направленные на пополнение конкурсной массы кредитной организации.

О банке

Банк России 12 августа 2015 года отозвал у Пробизнесбанка лицензию на осуществление банковской деятельности в связи с неисполнением организацией федеральных законов и снижением размера собственных средств (капитала) ниже минимального значения уставного капитала.

Основными бенефициарами банка были Александр Железняк и Сергей Леонтьев . Они владели им через кипрский «Аливикт Холдинг» (52,96% акций Пробизнесбанка). Остальная доля принадлежала частным инвесторам, в том числе иностранным. В частности, 19,93% владел шведский фонд East Capital..

Банк работал в 145 городах РФ. По данным «БИР Аналитик», Пробизнесбанк входил в топ-60 российских банков по размеру активов. По состоянию на 1 июля 2015 года активы банка составляли 139,12 млрд руб. Объем вкладов — около 25 млрд руб. Согласно данным отчетности, по величине активов ОАО АКБ «Пробизнесбанк» на 1 августа 2015 года занимало 51-е место в банковской системе РФ. Кредитная организация входила в систему страхования вкладов.

Президентом Пробизнесбанка с 1996 года был Сергей Леонтьев. Председателем правления с апреля 2015 года — Дмитрий Дыльнов (сменил на этом посту Александра Железняка).