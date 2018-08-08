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Рынок акций Польши закрылся ростом, WIG30 прибавил 0,34%
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Рынок акций Польши закрылся ростом, WIG30 прибавил 0,34% 

Investing.com Россия 1 час назад
Фото: Investing.com Россия
Investing.com — Фондовый рынок Польши завершил торги среды ростом за счет укрепления секторов девелоперских компаний, информационных технологий и продовольствия.
На момент закрытия на Варшавской фондовой бирже WIG30 подорожал на 0,34%.
В лидерах роста среди компонентов индекса WIG30 по итогам сегодняшних торгов были акции Bank Pekao S. A. (WA:PEO), которые подорожали на 6,58 п. (5,94%), закрывшись на отметке в 117,36. Котировки Cdproject (WA:CDR) выросли на 9,20 п. (4,47%), завершив торги на уровне 214,80. Бумаги Alior Bank (WA:ALRR) выросли в цене на 2,95 п. (4,03%), закрывшись на отметке 76,20.
Лидерами падения стали акции mBank (WA:MBK), цена которых упала на 15,00 п. (3,57%), завершив сессию на отметке 405,60. Акции Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA (WA:PKO) поднялись на 1,29 п. (3,10%), закрывшись на уровне 40,38, а CCC (WA:CCCP) снизились в цене на 6,20 п. (2,85%) и завершили торги на отметке 211,20.
На Варшавской фондовой бирже количество подешевевших бумаг (247) превысило количество закрывшихся в плюсе (202), а котировки 175 акций практически не изменились.
Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в сентябре потерял 3,77%, или 2,61, достигнув отметки $66,56 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в октябре снизились на 3,38%, или 2,52, до $72,13 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в декабре подешевели на 0,07%, или 0,80, до отметки $1.217,50 за тройскую унцию.
Между тем на рынке Форекс пара EUR/PLN выросла на 0,05% до 4,2610, а котировки USD/PLN повысились на 0,05%, достигнув отметки 3,6739.
Фьючерс на индекс USD вырос на 0,05% до 95,05.
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