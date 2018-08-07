Рынок акций Польши закрылся ростом, WIG30 прибавил 0,42%

Investing.com — Фондовый рынок Польши завершил торги вторника ростом за счет укрепления секторов сырья, СМИ и нефти и газа.

На момент закрытия на Варшавской фондовой бирже WIG30 подорожал на 0,42%.

В лидерах роста среди компонентов индекса WIG30 по итогам сегодняшних торгов были акции Cdproject (WA:CDR), которые подорожали на 6,90 п. (3,47%), закрывшись на отметке в 205,60. Котировки Pgnig sa (WA:PGN) выросли на 0,15 п. (2,72%), завершив торги на уровне 5,67. Бумаги PKP Cargo (WA:PKPP) выросли в цене на 1,20 п. (2,58%), закрывшись на отметке 47,80.

Лидерами падения стали акции Bank Millenium SA (WA:MILP), цена которых упала на 0,13 п. (1,41%), завершив сессию на отметке 9,10. Акции Zaklady Azotowe W Tarnowie (WA:ATTP) поднялись на 0,32 п. (0,75%), закрывшись на уровне 42,18, а Asseco Poland (WA:ACPP) снизились в цене на 0,30 п. (0,65%) и завершили торги на отметке 45,60.

На Варшавской фондовой бирже количество подешевевших бумаг (226) превысило количество закрывшихся в плюсе (208), а котировки 187 акций практически не изменились.

Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в сентябре прибавил 0,42%, или 0,29, достигнув отметки $69,30 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в октябре выросли на 0,87%, или 0,64, до $74,39 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в декабре подорожали на 0,21%, или 2,50, до отметки $1.220,20 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/PLN снизилась на 0,07% до 4,2564, а котировки USD/PLN упали на 0,43%, достигнув отметки 3,6707.

Фьючерс на индекс USD опустился на 0,24% до 94,96.