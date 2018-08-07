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Зампред правления Сбербанка Попов перестал быть акционером банка
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Зампред правления Сбербанка Попов перестал быть акционером банка 

Rambler News Service 2 часа назад
Заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов снизил свою долю в кредитной организации до нуля, следует из материалов банка.
«Размер доли в уставном капитале ПАО Сбербанк после изменения — 0. Размер доли обыкновенных акций ПАО Сбербанк после изменения — 0», — говорится в сообщении.
В пресс-службе Сбербанка отказались от комментариев.
Согласно информации на сайте Сбербанка, доля участия Попова в уставном капитале кредитной организации составляла 0,000107%, доля принадлежавших ему обыкновенных акций составляла 0,000112%. Попов работает в Сбербанке с 2011 года, в июне 2018 года Попов стал заместителем председателя правления Сбербанка.
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