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Дефицит торгового баланса Франции увеличился в июне
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Дефицит торгового баланса Франции увеличился в июне 

Вести Экономика 2 часа назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 7 августа — «Вести. Экономика». Дефицит торгового баланса Франции увеличился в июне по сравнению с предыдущим месяцем и достиг самого высокого уровня с февраля 2017 года, согласно данным таможенного ведомства, передает Reuters.
Как отмечает агентство, французская экономика — вторая по величине в еврозоне — сейчас демонстрирует признаки замедления роста.
Дефицит торгового баланса Франции в июне составил 6,25 млрд евро по сравнению с 6,02 млрд евро в мае. Опрошенные Reuters аналитики предсказывали сокращение дефицита до 5,5 млрд евро.
Показатель дефицита в июне был самым большим с тех пор, когда дефицит достиг 6,5 млрд евро в феврале 2017 года.
Французская экономика начала демонстрировать замедление после первоначального восстановления на фоне избрания Эммануэля Макрона на пост главы Пятой республики в мае 2017 года.
В июне национальное статистическое агентство INSEE прогнозировало, что в этом году экономика Франции вырастет на 1,7%, сократившись с роста на 2,3% в прошлом году, аналитики связали это с ростом цен на нефть и эскалации трений в мировой торговле.
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