Дефицит торгового баланса Франции увеличился в июне

Москва, 7 августа — «Вести. Экономика». Дефицит торгового баланса Франции увеличился в июне по сравнению с предыдущим месяцем и достиг самого высокого уровня с февраля 2017 года, согласно данным таможенного ведомства, передает Reuters

Как отмечает агентство, французская экономика — вторая по величине в еврозоне — сейчас демонстрирует признаки замедления роста.

Дефицит торгового баланса Франции в июне составил 6,25 млрд евро по сравнению с 6,02 млрд евро в мае. Опрошенные Reuters аналитики предсказывали сокращение дефицита до 5,5 млрд евро.

Показатель дефицита в июне был самым большим с тех пор, когда дефицит достиг 6,5 млрд евро в феврале 2017 года.

Французская экономика начала демонстрировать замедление после первоначального восстановления на фоне избрания Эммануэля Макрона на пост главы Пятой республики в мае 2017 года.

В июне национальное статистическое агентство INSEE прогнозировало, что в этом году экономика Франции вырастет на 1,7%, сократившись с роста на 2,3% в прошлом году, аналитики связали это с ростом цен на нефть и эскалации трений в мировой торговле.