Акции Tesla растут на 5% на фоне сообщений о покупке саудовцами 3-5% компании

Стоимость акций автопроизводителя Tesla американского бизнесмена и изобретателя Илона Маска растут на 5%, свидетельствуют данные биржи Nasdaq. По состоянию на 19:38 мск цена акции Tesla вросла на 4,94% — до $358,9 за бумагу. Капитализация компании составила $60,43 млрд Ранее Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что суверенный фонд Саудовской Аравии Public Investment Fund (PIF) приобрел в этом году 3-5% в Tesla. По данным Bloomberg, саудовский фонд стал одним из восьми крупнейших акционеров американской компании. В начале августа Tesla отчиталась о втором подряд квартальном убытке подряд. Показатель составил рекордные $717,5 млрд Ранее Bloomberg подсчитал, что Tesla каждую минуту теряет $6,5 тыс. Агентство отмечало, что такими темпами у Tesla по итогам 2018 года не останется наличных денег, если компания не привлечет в ближайшее время дополнительное финансирование.