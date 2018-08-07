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Акции Tesla растут на 5% на фоне сообщений о покупке саудовцами 3-5% компании
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Акции Tesla растут на 5% на фоне сообщений о покупке саудовцами 3-5% компании 

Rambler News Service 2 часа назад
Стоимость акций автопроизводителя Tesla американского бизнесмена и изобретателя Илона Маска растут на 5%, свидетельствуют данные биржи Nasdaq.
По состоянию на 19:38 мск цена акции Tesla вросла на 4,94% — до $358,9 за бумагу. Капитализация компании составила $60,43 млрд
Ранее Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что суверенный фонд Саудовской Аравии Public Investment Fund (PIF) приобрел в этом году 3-5% в Tesla. По данным Bloomberg, саудовский фонд стал одним из восьми крупнейших акционеров американской компании.
В начале августа Tesla отчиталась о втором подряд квартальном убытке подряд. Показатель составил рекордные $717,5 млрд Ранее Bloomberg подсчитал, что Tesla каждую минуту теряет $6,5 тыс. Агентство отмечало, что такими темпами у Tesla по итогам 2018 года не останется наличных денег, если компания не привлечет в ближайшее время дополнительное финансирование.
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