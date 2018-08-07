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В ФАС прокомментировали проект о введении госрегулирования цен на топливо
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В ФАС прокомментировали проект о введении госрегулирования цен на топливо 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Введение госрегулирования цен на топливо могло бы противоречить договоренностям в рамках ЕАЭС, заявил РИА Новости замруководителя Федеральной антимонопольной службы России Анатолий Голомолзин.
Депутаты от КПРФ внесли в Госдуму проект закона, который предлагает ввести госрегулирование цен на бензин и дизтопливо. Документ предусматривает, что с начала 2019 года правительство сможет устанавливать предельную цену на топливо.
"Введение государственного регулирования цен на бензин может противоречить договору Евразийского экономического союза, которым закреплена договоренность государств-членов о проведении скоординированной энергополитики, основанной на рыночном ценообразовании", — сказал он.
Голомолзин добавил, что в ФАС этот законопроект пока не поступал. «Цены на топливо в РФ, как и в большинстве стран мира, не регулируются», — отметил замглавы службы.
По его словам, основным влияющим фактором увеличения стоимости бензина в мае этого года был рост акцизов. «По инициативе правительства РФ были приняты меры по снижению ставок акцизов и приняты поправки в Налоговый кодекс РФ по снижению ставок акцизов — на бензин — на три тысячи рублей за тонну, на дизельное топливо — на две тысячи рублей от действующих ставок», — напомнил он. Кроме того, было принято решение и законодательно закреплен отказ от повышения акцизов с 1 июля 2018 года.
ФАС считает, что следует обсудить и принять меры по гибкому акцизу, отметил он.
В последние годы цены на топливном рынке менялись не выше темпов инфляции, продолжил Голомолзин. Меры по развитию конкуренции, включая развитие биржевой торговли, позволяют устанавливать объективные рыночные индикаторы. Кроме того, биржевая торговля позволяет управлять рисками изменения цен на нефтепродукты, добавил он.
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