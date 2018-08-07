Илон Маск рассматривает возможность выкупа компании Tesla по цене $420 за акцию

НЬЮ-ЙОРК, 7 августа. / ТАСС /. Глава Tesla Илон Маск сообщил о намерении выкупить все акции этой американской компании. Необходимые для этого средства собраны, написал Маск во вторник в своем Twitter.

"Я рассматриваю [возможность] выкупа Tesla из расчета $420 [за акцию]. Финансирование обеспечено", — уточнил глава компании. В настоящий момент котировки ценных бумаг Tesla на Нью-йоркской фондовой бирже составляют $368,12. За торговую сессию данный показатель вырос на $26,13 (+7,64%).

Британская газета Financial Times ранее сообщила, что суверенный фонд Саудовской Аравии аккумулировал свою долю в Tesla в объеме около $2 млрд

На прошлой неделе компания опубликовала отчет за второй квартал, в котором убытки составили $717,5 млн против $336,4 млн за аналогичный период прошлого года. Доходы компании возросли до почти $4 млрд с 2,79 млрд долларов годом ранее. За отчетный период текущего года Tesla поставила клиентам 40 тыс. 740 электромобилей всех выпускаемых предприятием моделей по сравнению с чуть более 22 тыс. за второй квартал 2017 года.

Маск заявил о намерении выйти на уровень производства 6 тыс. Model 3 в неделю к концу августа. «Затем мы рассчитываем увеличить производство сверх порога 6 тыс. штук в неделю, но будем стараться ограничивать дополнительные расходы», — отметил Маск.