Рынок акций Дании закрылся падением, OMX Copenhagen 20 снизился на 0,27%

Investing.com — Фондовый рынок Дании завершил торги вторника падением на фоне негативной динамики со стороны секторов товаров личного пользования, потребительских товаров и нефти и газа.

На момент закрытия на фондовой бирже Копенгагена OMX Copenhagen 20 снизился на 0,27%.

В лидерах роста среди компонентов индекса OMX Copenhagen 20 по итогам сегодняшних торгов были акции AP Moeller — Maersk A/S B (CO:MAERSKb), которые подорожали на 542,00 п. (6,44%), закрывшись на отметке в 8.954,000. Котировки AP Moeller — Maersk A/S A (CO:MAERSKa) выросли на 445,00 п. (5,59%), завершив торги на уровне 8.400,000. Бумаги Jyske Bank (CO:JYSK) выросли в цене на 6,3 п. (1,80%), закрывшись на отметке 356,3.

Лидерами падения стали акции Pandora (CO:PNDORA), цена которых упала на 105,0 п. (24,42%), завершив сессию на отметке 325,0. Акции H Lundbeck (CO:LUN) поднялись на 11,3 п. (2,48%), закрывшись на уровне 443,7, а Dsv (CO:DSV) снизились в цене на 5,6 п. (0,97%) и завершили торги на отметке 569,8.

На фондовой бирже Копенгагена количество подешевевших бумаг (57) превысило количество закрывшихся в плюсе (57), а котировки 25 акций практически не изменились.

Котировки акций Pandora (CO:PNDORA) упали до 3-летнего минимума, упав на 24,42%, 105,0 п., и завершили торги на отметке 325,0.

Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в сентябре прибавил 0,30%, или 0,21, достигнув отметки $69,22 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в октябре выросли на 0,94%, или 0,69, до $74,44 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в декабре подорожали на 0,20%, или 2,40, до отметки $1.220,10 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара USD/DKK снизилась на 0,33% до 6,4289, а котировки EUR/DKK не изменились 0,00%, достигнув отметки 7,4525.

Фьючерс на индекс USD опустился на 0,20% до 95,00.