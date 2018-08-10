Рынок акций Дании закрылся падением, OMX Copenhagen 20 снизился на 0,31%

Investing.com — Фондовый рынок Дании завершил торги пятницы падением на фоне негативной динамики со стороны секторов промышленности, нефти и газа и здравоохранения.

На момент закрытия на фондовой бирже Копенгагена OMX Copenhagen 20 подешевел на 0,31%.

В лидерах роста среди компонентов индекса OMX Copenhagen 20 по итогам сегодняшних торгов были акции Pandora (CO:PNDORA), которые подорожали на 5,5 п. (1,55%), закрывшись на отметке в 359,7. Котировки Genmab (CO:GEN) выросли на 13,5 п. (1,29%), завершив торги на уровне 1.058,5. Бумаги Danske Bank (CO:DANSKE) выросли в цене на 1,8 п. (0,99%), закрывшись на отметке 183,5.

Лидерами падения стали акции AP Moeller — Maersk A/S A (CO:MAERSKa), цена которых упала на 350,000 п. (3,95%), завершив сессию на отметке 8.510,000. Акции Flsmidth&Co (CO:FLS) поднялись на 16,3 п. (3,88%), закрывшись на уровне 404,1, а AP Moeller — Maersk A/S B (CO:MAERSKb) снизились в цене на 338,000 п. (3,57%) и завершили торги на отметке 9.122,000.

На фондовой бирже Копенгагена количество подешевевших бумаг (71) превысило количество закрывшихся в плюсе (57), а котировки 6 акций практически не изменились.

Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в сентябре прибавил 1,29%, или 0,86, достигнув отметки $67,67 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в октябре выросли на 1,21%, или 0,87, до $72,94 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в декабре подорожали на 0,02%, или 0,30, до отметки $1.220,20 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара USD/DKK выросла на 0,96% до 6,5300, а котировки EUR/DKK упали на 0,03%, достигнув отметки 7,4533.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,69% до 96,12.