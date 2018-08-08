Рынок акций Дании закрылся падением, OMX Copenhagen 20 снизился на 2,61%

Investing.com — Фондовый рынок Дании завершил торги среды падением на фоне негативной динамики со стороны секторов здравоохранения, недвижимости и химической промышленности.

На момент закрытия на фондовой бирже Копенгагена OMX Copenhagen 20 подешевел на 2,61%.

В лидерах роста среди компонентов индекса OMX Copenhagen 20 по итогам сегодняшних торгов были акции Pandora (CO:PNDORA), которые подорожали на 16,6 п. (5,11%), закрывшись на отметке в 341,6. Котировки AP Moeller — Maersk A/S B (CO:MAERSKb) выросли на 434,00 п. (4,85%), завершив торги на уровне 9.388,000. Бумаги AP Moeller — Maersk A/S A (CO:MAERSKa) выросли в цене на 360,00 п. (4,29%), закрывшись на отметке 8.760,000.

Лидерами падения стали акции H Lundbeck (CO:LUN), цена которых упала на 63,4 п. (14,29%), завершив сессию на отметке 380,3. Акции Novo Nordisk A/S B (CO:NOVOb) поднялись на 19,2 п. (5,96%), закрывшись на уровне 303,6, а Coloplast A/S (CO:COLOb) снизились в цене на 28,6 п. (4,23%) и завершили торги на отметке 646,8.

На фондовой бирже Копенгагена количество подешевевших бумаг (73) превысило количество закрывшихся в плюсе (47), а котировки 19 акций практически не изменились.

Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в сентябре потерял 3,98%, или 2,75, достигнув отметки $66,42 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в октябре снизились на 3,74%, или 2,79, до $71,86 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в декабре подешевели на 0,02%, или 0,30, до отметки $1.218,00 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара USD/DKK выросла на 0,06% до 6,4296, а котировки EUR/DKK повысились на 0,02%, достигнув отметки 7,4544.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,07% до 95,07.