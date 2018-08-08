Рынок акций Франции закрылся падением, CAC 40 снизился на 0,35%

Investing.com — Фондовый рынок Франции завершил торги среды падением на фоне негативной динамики со стороны секторов нефти и газа, сырья и потребительских товаров.

На момент закрытия на Парижской фондовой бирже CAC 40 подешевел на 0,35%, индекс SBF 120 подешевел на 0,27%.

В лидерах роста среди компонентов индекса CAC 40 по итогам сегодняшних торгов были акции Compagnie Generale des Etablissements Michelin SCA (PA:MICP), которые подорожали на 1,35 п. (1,22%), закрывшись на отметке в 111,65. Котировки Publicis Groupe (PA:PUBP) выросли на 0,58 п. (1,05%), завершив торги на уровне 55,58. Бумаги Accor SA (PA:ACCP) выросли в цене на 0,37 п. (0,86%), закрывшись на отметке 43,40.

Лидерами падения стали акции TechnipFMC PLC (PA:FTI), цена которых упала на 0,69 п. (2,55%), завершив сессию на отметке 26,37. Акции ArcelorMittal SA (AS:MT) поднялись на 0,435 п. (1,55%), закрывшись на уровне 27,585, а Orange SA (PA:ORAN) снизились в цене на 0,20 п. (1,36%) и завершили торги на отметке 14,48.

В лидерах роста среди компонентов индекса SBF 120 по итогам сегодняшних торгов были акции Altran Technologies SA (PA:ALTT), которые подорожали на 3,14% до отметки 8,550, Vicat (PA:VCTP), которые набрали 2,38%, закрывшись на уровне 56,00, а также акции Air France KLM SA (PA:AIRF), которые повысились на 2,27%, завершив сессию на отметке 8,998.

Лидерами падения стали акции Casino Guichard Perrachon SA (PA:CASP), которые снизились в цене на 6,01%, закрывшись на отметке 32,24. Акции компании Eurofins Scientific SE (PA:EUFI) потеряли 3,67% и завершили сессию на уровне 441,00. Котировки TechnipFMC PLC (PA:FTI) снизились в цене на 2,55% до отметки 26,37.

На Парижской фондовой бирже количество подешевевших бумаг (279) превысило количество закрывшихся в плюсе (258), а котировки 118 акций практически не изменились.

Индекс волатильности CAC 40 VIX, который формируется на основе показателей торговли опционами на CAC 40, вырос на 0,30% до отметки 12.81.

Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в декабре потерял 0,01%, или 0,10, достигнув отметки $1.218,20 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в сентябре снизились на 3,98%, или 2,75, до $66,42 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в октябре подешевели на 3,71%, или 2,77, до отметки $71,88 за баррель.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/USD снизилась на 0,03% до 1,1595, а котировки EUR/GBP повысились на 0,48%, достигнув отметки 0,9005.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,06% до 95,06.