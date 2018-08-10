Рынок акций Франции закрылся падением, CAC 40 снизился на 1,59%

Investing.com — Фондовый рынок Франции завершил торги пятницы падением на фоне негативной динамики со стороны секторов нефти и газа, сырья и финансов.

На момент закрытия на Парижской фондовой бирже CAC 40 снизился на 1,59%, индекс SBF 120 подешевел на 1,40%.

В лидерах роста среди компонентов индекса CAC 40 по итогам сегодняшних торгов были акции Sanofi SA (PA:SASY), которые подорожали на 0,55 п. (0,75%), закрывшись на отметке в 73,71. Котировки TechnipFMC PLC (PA:FTI) выросли на 0,13 п. (0,50%), завершив торги на уровне 26,39. Бумаги Cap Gemini SA (PA:CAPP) выросли в цене на 0,25 п. (0,23%), закрывшись на отметке 110,05.

Лидерами падения стали акции STMicroelectronics NV (PA:STM), цена которых упала на 0,930 п. (4,91%), завершив сессию на отметке 18,030. Акции BNP Paribas SA (PA:BNPP) поднялись на 1,62 п. (2,99%), закрывшись на уровне 52,56, а ArcelorMittal SA (AS:MT) снизились в цене на 0,785 п. (2,86%) и завершили торги на отметке 26,680.

В лидерах роста среди компонентов индекса SBF 120 по итогам сегодняшних торгов были акции DBV Technologies SA (PA:DBV), которые подорожали на 1,58% до отметки 32,060, Trigano (PA:TRIA), которые набрали 1,31%, закрывшись на уровне 124,10, а также акции Altran Technologies SA (PA:ALTT), которые повысились на 1,18%, завершив сессию на отметке 8,580.

Лидерами падения стали акции Soitec SA (PA:SOIT), которые снизились в цене на 5,30%, закрывшись на отметке 66,950. Акции компании STMicroelectronics NV (PA:STM) потеряли 4,91% и завершили сессию на уровне 18,030. Котировки Eramet (PA:ERMT) снизились в цене на 4,23% до отметки 82,70.

На Парижской фондовой бирже количество подешевевших бумаг (385) превысило количество закрывшихся в плюсе (182), а котировки 100 акций практически не изменились.

Индекс волатильности CAC 40 VIX, который формируется на основе показателей торговли опционами на CAC 40, вырос на 13,99% до отметки 13.75, достигнув нового месячного максимума.

Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в декабре прибавил 0,02%, или 0,30, достигнув отметки $1.220,20 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в сентябре выросли на 1,29%, или 0,86, до $67,67 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в октябре подорожали на 1,21%, или 0,87, до отметки $72,94 за баррель.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/USD снизилась на 0,99% до 1,1414, а котировки EUR/GBP упали на 0,51%, достигнув отметки 0,8940.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,69% до 96,12.