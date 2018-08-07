Рынок акций Франции закрылся ростом, CAC 40 прибавил 0,81%

Investing.com — Фондовый рынок Франции завершил торги вторника ростом за счет укрепления секторов нефти и газа, сырья и потребительских услуг.

На момент закрытия на Парижской фондовой бирже CAC 40 подорожал на 0,81%, достигнув месячного максимума, индекс SBF 120 вырос на 0,71%.

В лидерах роста среди компонентов индекса CAC 40 по итогам сегодняшних торгов были акции ArcelorMittal SA (AS:MT), которые подорожали на 0,790 п. (2,90%), закрывшись на отметке в 28,020. Котировки Kering SA (PA:PRTP) выросли на 9,00 п. (1,97%), завершив торги на уровне 466,70. Бумаги Publicis Groupe (PA:PUBP) выросли в цене на 1,00 п. (1,85%), закрывшись на отметке 55,00.

Лидерами падения стали акции Atos SE (PA:ATOS), цена которых упала на 11,61 п. (10,41%), завершив сессию на отметке 99,94. Акции Vivendi SA (PA:VIV) поднялись на 0,14 п. (0,64%), закрывшись на уровне 21,81, а Legrand SA (PA:LEGD) снизились в цене на 0,40 п. (0,63%) и завершили торги на отметке 62,84.

В лидерах роста среди компонентов индекса SBF 120 по итогам сегодняшних торгов были акции Tarkett (PA:TKTT), которые подорожали на 4,10% до отметки 24,36, Nexans SA (PA:NEXS), которые набрали 4,01%, закрывшись на уровне 29,28, а также акции Faurecia (PA:EPED), которые повысились на 3,47%, завершив сессию на отметке 56,10.

Лидерами падения стали акции Atos SE (PA:ATOS), которые снизились в цене на 10,41%, закрывшись на отметке 99,94. Акции компании GTT (PA:GTT) потеряли 1,66% и завершили сессию на уровне 59,15. Котировки Dassault Systemes (PA:DAST) снизились в цене на 1,56% до отметки 126,60.

На Парижской фондовой бирже количество подорожавших бумаг (339) превысило количество закрывшихся в минусе (220), а котировки 102 акций практически не изменились.

Котировки акций Atos SE (PA:ATOS) упали до 52-недельного минимума, подешевев на 10,41%, 11,61 п., и завершили торги на отметке 99,94. Котировки акций Atos SE (PA:ATOS) упали до 52-недельного минимума, упав на 10,41%, 11,61 п., и завершили торги на отметке 99,94.

Индекс волатильности CAC 40 VIX, который формируется на основе показателей торговли опционами на CAC 40, упал на 1,99% до отметки 12.77.

Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в декабре прибавил 0,20%, или 2,40, достигнув отметки $1.220,10 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в сентябре выросли на 0,30%, или 0,21, до $69,22 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в октябре подорожали на 0,94%, или 0,69, до отметки $74,44 за баррель.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/USD выросла на 0,34% до 1,1593, а котировки EUR/GBP повысились на 0,29%, достигнув отметки 0,8951.

Фьючерс на индекс USD опустился на 0,21% до 94,99.