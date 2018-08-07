Bitmain представила «криптовалютный» WiFi-роутер

Ведущий производитель оборудования для майнинга криптовалют Bitmain представил Wi-Fi-роутер для добычи «цифровых монет» Dash и Siacoin. Новинка называется AntRouter R3.

Устройство стоит 58 долларов и его уже можно купить. Хэшрейт (мощность майнинга) устройства составляет 300 мегахэш в секунду для Dash (модель AntRouter R3-DASH) и 11,54 гигахэш в секунду для Siacoin (модель AntRouter R3-SIA).

При этом новинка умеет работать и в качестве обычного маршрутизатора. Потребляемая мощность в режиме майнинга не превышает 25 Вт. В компании заявили, что доставка состоится в течение 10 дней после полной оплаты.

Отметим, что курс Dash на сегодня составляет немногим более 200 долларов, тогда как Siacoin оценивается в 1 цент за криптомонету. При этом ранее Dash назывался Xcoin и Darkcoin. Эта криптовалюта входит в топ-10 наиболее ценных на рынке криптовалют, если судить по капитализации.

Также следует отметить, что разработчики Dash намерены сделать свою валюту конкурентом и «противовесом» биткойну.