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Bitmain представила «криптовалютный» WiFi-роутер
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Bitmain представила «криптовалютный» WiFi-роутер 

Игромания.ру 1 час назад
Фото: Игромания.ру
Ведущий производитель оборудования для майнинга криптовалют Bitmain представил Wi-Fi-роутер для добычи «цифровых монет» Dash и Siacoin. Новинка называется AntRouter R3.
Устройство стоит 58 долларов и его уже можно купить. Хэшрейт (мощность майнинга) устройства составляет 300 мегахэш в секунду для Dash (модель AntRouter R3-DASH) и 11,54 гигахэш в секунду для Siacoin (модель AntRouter R3-SIA).
При этом новинка умеет работать и в качестве обычного маршрутизатора. Потребляемая мощность в режиме майнинга не превышает 25 Вт. В компании заявили, что доставка состоится в течение 10 дней после полной оплаты.
Отметим, что курс Dash на сегодня составляет немногим более 200 долларов, тогда как Siacoin оценивается в 1 цент за криптомонету. При этом ранее Dash назывался Xcoin и Darkcoin. Эта криптовалюта входит в топ-10 наиболее ценных на рынке криптовалют, если судить по капитализации.
Также следует отметить, что разработчики Dash намерены сделать свою валюту конкурентом и «противовесом» биткойну.
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