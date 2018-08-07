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АКРА подтвердило кредитный рейтинг банка «Россия» на уровне «А+ (RU)»
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АКРА подтвердило кредитный рейтинг банка «Россия» на уровне «А+ (RU)» 

Банки.ру 1 час назад
«Кредитный рейтинг акционерного общества »Акционерный Банк «Россия» обусловлен сравнительно сильным бизнес-профилем при удовлетворительной позиции по достаточности капитала, относительно низком уровне проблемных кредитов, сильной позиции по ликвидности. Определенное давление на оценку собственной кредитоспособности (ОСК) банка оказывает значительная концентрация как активов, так и фондирования АБ «Россия» на крупнейших клиентах. Положительное влияние на уровень рейтинга оказывают устойчивые конкурентные преимущества банка и высокая вероятность поддержки со стороны акционеров», — отмечается в сообщении.
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