АКРА подтвердило кредитный рейтинг банка «Россия» на уровне «А+ (RU)» 

«Кредитный рейтинг акционерного общества »Акционерный Банк «Россия» обусловлен сравнительно сильным бизнес-профилем при удовлетворительной позиции по достаточности капитала, относительно низком уровне проблемных кредитов, сильной позиции по ликвидности. Определенное давление на оценку собственной кредитоспособности (ОСК) банка оказывает значительная концентрация как активов, так и фондирования АБ «Россия» на крупнейших клиентах. Положительное влияние на уровень рейтинга оказывают устойчивые конкурентные преимущества банка и высокая вероятность поддержки со стороны акционеров», — отмечается в сообщении.