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Летний «боковой» рынок
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Летний «боковой» рынок 

Прайм 6 августа 2018
Сегодня на рынке наблюдается повышательная динамика индексов. Прошлая неделя показала, что инвесторы готовы «выкупать» снижения наиболее интересных акций, таких как «Северсталь», но не готовы покупать акции «широким фронтом». Хорошим результатом явилось то, что «быки „не дали спустится индексу МосБиржи ниже зоны поддержки 2290-2300. Цены на нефть закрепились выше поддержки 72 доллара за баррель.
Для американского рынка прошлая неделя ознаменовалась увеличением капитализации Apple до $1 трлн, в целом хорошим отчетом по рынку труда, а также ростом торгового дефицита США. В конце прошлой недели Apple стала первой компанией в мире с рыночной капитализацией свыше $1 трлн. В июле число рабочих мест в США увеличилось на 157 тысяч, а безработица понизилась до 3,9%. В июне торговый дефицит США вырос, на фоне падения объема экспорта. Предстоящая неделя будет менее насыщена в плане корпоративной отчетности: свои финансовые результаты представят лишь 45 компаний из индекса S&P 500.
Во вторник после закрытия торгов свой отчет по прибыли опубликует Walt Disney. Календарь экономической статистики в США на предстоящей неделе тоже будет относительно свободным. Так же во вторник выйдет отчет по числу открытых вакансий и текучке кадров (JOLTS). В конце недели выйдут важные показатели по инфляции за июль: индекс цен производителей в четверг и индекс потребительских цен в пятницу. Какие-то сигналы американский рынок может получить и от политиков. Впервые за два десятилетия большую часть августа Сенат будет заседать. В планах голосование по проекту бюджета на год, чтобы избежать закрытия правительства, а также работа над утверждением кандидатов от Дональда Трампа.
Наблюдаем летний „боковой“ рынок. На графиках отдельных акций медвежьих сигналов не наблюдается (исключение недельный график Сургутнефтегаза прив). Акции компаний Норильский Никель, ММК, Северсталь выглядят по „бычьи“. Акции Сбербанка (об) сильными не выглядят, но есть надежда, что „быкам“ удастся закрепиться за отметку 200.
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