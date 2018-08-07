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Консорциум инвесторов спас Force India от банкротства
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Консорциум инвесторов спас Force India от банкротства 

F1News.ru 1 час назад
Фото: F1News.ru
Во вторник вечером стало известно о том, что в Великобритании достигнуто соглашение между внешними управляющими Force India и консорциумом инвесторов, собранным канадским миллиардером Лоуренсом Строллом. Таким образом, будущему команды уже ничто не угрожает, а все 405 рабочих мест в команде будут сохранены.
Новые инвесторы полностью погасят долги Force India перед кредиторами, и им полностью перейдут акции команды, которыми до недавнего времени владели Виджей Малья и зарегистрированный в Люксембурге холдинг Orange India Holdings Sarl.
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