EIA понизило прогноз средней цены нефти Brent в 2018 году

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости . Управление энергетической информации минэнерго США (EIA) понизило прогноз по средней цене североморской нефти марки Brent в 2018 году до 71,74 доллара за баррель с 71,8 доллара, следует из данных ежемесячного краткосрочного прогноза EIA.

В 2019 году ведомство прогнозирует среднюю цену нефти Brent на уровне 70,58 доллара за баррель против оценки предыдущего месяца в 68,74 доллара за баррель.

Прогноз EIA по средней цене на нефть марки WTI на 2018 год повышен — до 66,21 доллара с 65,95 доллара за баррель в июльском прогнозе. На 2019 год ведомство прогнозирует среднюю стоимость марки в 64,34 доллара за баррель, в июле прогноз составлял 62,04 доллара.

Прогноз EIA по добыче в США в 2018 году понижен до 10,7 миллиона баррелей в сутки с июльской оценки в 10,8 миллиона баррелей в сутки. В 2019 году EIA прогнозирует добычу в США на уровне 11,7 миллиона баррелей в сутки по сравнению с июльской оценкой в 11,8 миллиона. В 2017 году средний уровень добычи составил 9,4 миллиона баррелей в день.

По предварительной оценке EIA, среднесуточная добыча нефти в США в июле составила 10,8 миллиона баррелей в сутки, что на 47 тысяч баррелей в сутки больше, чем в июне. Более точные данные по добыче управление сообщает в своем ежемесячном отчете с разницей в два месяца. Так, уточненный показатель за июль станет известен в конце сентября.

Согласно последнему ежемесячному отчету EIA, опубликованному 31 июля, среднесуточная добыча нефти в США в мае достигла 10,442 миллиона баррелей в сутки, уменьшившись на 0,3% с апрельского уровня. Данные апреля были пересмотрены в сторону увеличения — с 10,467 миллиона баррелей в сутки, до 10,472 миллиона баррелей в сутки.

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