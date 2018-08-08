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Аналитики ожидают дальнейшего роста доходности акций «Роснефти»
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Аналитики ожидают дальнейшего роста доходности акций «Роснефти» 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Прайм
Аналитики ожидают дальнейшего роста стоимости акций "Роснефти", а также отмечают, что дивидендная доходность НК может достичь 7% за 2018 год, что сделало бы Компанию одной из самых щедрых по выплате дивидендов в секторе.
"Роснефть" сообщила о более высоких результатах за 2 квартал 2018 года, чем ожидалось, и особенно сильной динамике в управлении затратами, — констатирует Wood&Co. — Более того, Компания продемонстрировала разворот в динамике свободного денежного потока и начала сокращать долговую нагрузку: два ключевых компонента для будущего повышения консенсуса и причина нашей рекомендации «покупать». Мы рассматриваем эти результаты как важный шаг на пути восстановления доверия на рынке и ожидаем сильной динамики котировок акций в будущем".
Аналитики Raiffeisen называют квартальную отчетность Компании позитивной для динамики акций: «Мы считаем, что „Роснефть“ может увеличить свободный денежный поток за весь 2018 год до $6 млрд (после уплаты процентов). Таким образом, свободного денежного потока хватит для полного покрытия дивидендов, которые по сравнению с предыдущим годом должны оказаться почти в два раза выше».
"Роснефть" опубликовала сильные результаты за 2 квартал по МСФО, которые оказались выше, как нашего, так и консенсус-прогноза по чистой прибыли, — говорится в сообщении ВТБ Капитал. — Как мы подчеркнули в своих ожиданиях к отчетности, доход по курсовым разницам может увеличить чистую прибыль и, следовательно, дивиденды «Роснефти». В результате дивидендная доходность Компании может достичь 7% за 2018 год, что сделало бы Компанию одной из самых щедрых по выплате дивидендов в секторе".
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