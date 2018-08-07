Дивидендная доходность акций «Роснефти» покажет рекордный рост

Напомним, что на дивидендные выплаты компания направила 50% чистой прибыли по стандартам МСФО, которая в 2017 году составила 222 млрд рублей. Суммарные дивиденды "Роснефти" за 2017 год составили 10,48 рублей за акцию.

О возможности роста дивидендов в 2018 году на прошедшем в июне в Красноярске Годовом собрании акционеров сказал Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин : «Принимая на себя все ограничения ответственности, связанные с обсуждением перспективной финансовой информации и предоставлением оценочных суждений, не исключаю, что в 2018 году мы увидим материальный рост дивидендных выплат. Предварительные прогнозные данные на базе прошедших месяцев предполагают двукратный рост чистой прибыли и дивидендных платежей от соответствующего уровня 2017 года».

Рекордный рост дивидендной доходности в 2018 году прогнозировали и ведущие инвестиционные банки. Так, Goldman Sachs назвал ценные бумаги «Роснефти» самыми привлекательными среди российского ТЭКа. По оценкам аналитиков инвестбанка, дивидендные выплаты «Роснефти» будут расти как минимум на 15% ежегодно и к 2020 году доходность акций составит 10%.

Эксперты ВТБ Капитал также ожидают, что в 2018 году вырастут как дивиденды, так и дивидендная доходность «Роснефти».

Нынешняя прогнозная стоимости акций компании от Raiffeisenbank составляет 430 рублей (повышено с 380 рублей), а глобальных депозитарных расписок — 6,9 доллара (повышено с 6,5 доллара) за штуку. «Мы ожидаем, что в 2018 году „Роснефть“ продемонстрирует резкий рост свободного денежного потока, которого будет достаточно для выплаты высоких дивидендов и частичного погашения долга, — говорится в обзоре аналитиков банка. — По нашим оценкам, по итогам 2018 года „Роснефть“ сможет повысить дивидендные выплаты в два раза и выплатит более 20 рублей на акцию».

Специалисты международных инвестбанков Merill Lynch и CitiBank считают, что стоимость глобальных депозитарных расписок «Роснефти» поднимется до 7,2 доллара и 8,53 доллара.

"Роснефть" сделала ключевые шаги в направлении повышения акционерной стоимости, — отмечает аналитик компании Wood&Co Эльдар Давлетшин. Мы повышаем рекомендацию до «покупать» и целевую цену на 22% — до 7,3 доллара".

Во вторник «Роснефть» отчиталась за II квартал и первое полугодие 2018 года. Результаты превзошли все прогнозы экспертов.

В условиях благоприятной ценовой конъюнктуры «Роснефть» в II квартале 2018 года продолжила улучшать свои финансовые показатели. По итогам отчетного периода компания продемонстрировала значительный рост чистой прибыли и очередное увеличение свободного денежного потока, который остается положительным уже на протяжении 25 кварталов подряд.

Выручка за I полугодие увеличилась на 35% год к году в рублевом выражении — до 3,8 триллиона рублей, в долларовом — на 29,3%, до 64,8 млрд долларов.

В I полугодии показатель EBITDA вырос на 48,7% в рублях, составив 950 миллиардов рублей, и на 44,5% в долларах — до 15,9 миллиарда. EBITDA за II квартал увеличилась на 46,8% в рублевом и на 33,8% в долларовом выражении по сравнению с I кварталом 2018 года, достигнув 565 миллиардов рублей (9,1 миллиарда долларов).

Опережающий рост ключевого финансового показателя, характеризующего результаты операционной деятельности, свидетельствует о высокой операционной эффективности компании. Так, маржа EBITDA достигла за прошлый квартал 27% — максимальное значение за последние два года.

В апреле-июне чистая прибыль выросла в 2,8 раза в рублевом выражении — до 228 миллиардов рублей, и в 2,4 раза в долларовом — до 3,6 миллиарда долларов.