Дивидендная доходность акций «Роснефти» покажет рекордный рост 

Напомним, что на дивидендные выплаты компания направила 50% чистой прибыли по стандартам МСФО, которая в 2017 году составила 222 млрд рублей. Суммарные дивиденды "Роснефти" за 2017 год составили 10,48 рублей за акцию.
О возможности роста дивидендов в 2018 году на прошедшем в июне в Красноярске Годовом собрании акционеров сказал Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин: «Принимая на себя все ограничения ответственности, связанные с обсуждением перспективной финансовой информации и предоставлением оценочных суждений, не исключаю, что в 2018 году мы увидим материальный рост дивидендных выплат. Предварительные прогнозные данные на базе прошедших месяцев предполагают двукратный рост чистой прибыли и дивидендных платежей от соответствующего уровня 2017 года».
Рекордный рост дивидендной доходности в 2018 году прогнозировали и ведущие инвестиционные банки. Так, Goldman Sachs назвал ценные бумаги «Роснефти» самыми привлекательными среди российского ТЭКа. По оценкам аналитиков инвестбанка, дивидендные выплаты «Роснефти» будут расти как минимум на 15% ежегодно и к 2020 году доходность акций составит 10%.
Эксперты ВТБ Капитал также ожидают, что в 2018 году вырастут как дивиденды, так и дивидендная доходность «Роснефти».
Нынешняя прогнозная стоимости акций компании от Raiffeisenbank составляет 430 рублей (повышено с 380 рублей), а глобальных депозитарных расписок — 6,9 доллара (повышено с 6,5 доллара) за штуку. «Мы ожидаем, что в 2018 году „Роснефть“ продемонстрирует резкий рост свободного денежного потока, которого будет достаточно для выплаты высоких дивидендов и частичного погашения долга, — говорится в обзоре аналитиков банка. — По нашим оценкам, по итогам 2018 года „Роснефть“ сможет повысить дивидендные выплаты в два раза и выплатит более 20 рублей на акцию».
Специалисты международных инвестбанков Merill Lynch и CitiBank считают, что стоимость глобальных депозитарных расписок «Роснефти» поднимется до 7,2 доллара и 8,53 доллара.
"Роснефть" сделала ключевые шаги в направлении повышения акционерной стоимости, — отмечает аналитик компании Wood&Co Эльдар Давлетшин. Мы повышаем рекомендацию до «покупать» и целевую цену на 22% — до 7,3 доллара".
Во вторник «Роснефть» отчиталась за II квартал и первое полугодие 2018 года. Результаты превзошли все прогнозы экспертов.
В условиях благоприятной ценовой конъюнктуры «Роснефть» в II квартале 2018 года продолжила улучшать свои финансовые показатели. По итогам отчетного периода компания продемонстрировала значительный рост чистой прибыли и очередное увеличение свободного денежного потока, который остается положительным уже на протяжении 25 кварталов подряд.
Выручка за I полугодие увеличилась на 35% год к году в рублевом выражении — до 3,8 триллиона рублей, в долларовом — на 29,3%, до 64,8 млрд долларов.
В I полугодии показатель EBITDA вырос на 48,7% в рублях, составив 950 миллиардов рублей, и на 44,5% в долларах — до 15,9 миллиарда. EBITDA за II квартал увеличилась на 46,8% в рублевом и на 33,8% в долларовом выражении по сравнению с I кварталом 2018 года, достигнув 565 миллиардов рублей (9,1 миллиарда долларов).
Опережающий рост ключевого финансового показателя, характеризующего результаты операционной деятельности, свидетельствует о высокой операционной эффективности компании. Так, маржа EBITDA достигла за прошлый квартал 27% — максимальное значение за последние два года.
В апреле-июне чистая прибыль выросла в 2,8 раза в рублевом выражении — до 228 миллиардов рублей, и в 2,4 раза в долларовом — до 3,6 миллиарда долларов.
Такие финансовые результаты сказались на капитализации компании. По итогам торгов вторника «Роснефть» вернула звание самой дорогой российской компании, обойдя Сбербанк. По итогам торгов Московской биржи рыночная капитализация «Роснефти» составила почти 4,535 триллиона рублей; общая рыночная капитализация бумаг Сбербанка — приблизилась к 4,533 триллиона рублей. Акции «Роснефти» выросли на 2,04% — до 427,9 рубля.