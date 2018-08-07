Ещё
Компания «Домашние деньги» допустила дефолт по облигациям на 1,25 млрд руб
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.41
$
63.67
73.59
73.84
Прогноз
13.08 – 20.08
$
63.70
75.25
Индексы и котировки Brent
74.55
+0.00 Золото
1209.24
–0.02 РТС
1147.16
+0.06
Динамика валют
EUR / USD
07.08
1.1596
–0.0091
24.07
1.1686
06.08
01.08
27.07

Компания «Домашние деньги» допустила дефолт по облигациям на 1,25 млрд руб 

Прайм 14 минут назад
МОСКВА, 7 авг /ПРАЙМ/. Микрофинансовая компания «Домашние деньги» не выполнила свои обязательства по выплате купона и выкупу части выпуска биржевых облигаций на 1,25 миллиарда рублей перед держателями этих бумаг из-за требований других кредиторов — юрлиц и физлиц, которые увидели в возможной выплате по облигациям нарушение их прав, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
В апреле 2018 года компания «Домашние деньги» объявила технический дефолт по выпуску биржевых облигаций на 1,25 миллиарда рублей перед держателями — к выкупу было предъявлено бумаг на 840 миллионов рублей. В качестве причины неисполнения обязательств перед владельцами ценных бумаг компания указала отсутствие денежных средств в необходимом объеме. Сразу после этого компания разработала план по реструктуризации образовавшейся задолженности, который основывался на прогнозе по сборам по портфелю выданных займов. В июне предложенный план был принят владельцами облигаций.
"Домашние деньги" сегодня допустила дефолт по облигациям серии БО-001Р-01", — сказали в компании.
"План реструктуризации облигаций никоим образом не учитывал интересов кредиторов другого типа — как юридических, так и физических лиц — заключивших с компанией договоры займа. Эти кредиторы посчитали инициативы, нарушающими их права … в интересах лишь одной группы кредиторов. Для предотвращения возможных судебных действий со стороны этой группы кредиторов компанией был проведен целый ряд переговоров, направленный на поиск оптимального решения", — пояснили в МФК.
В компании сообщили, что в настоящее время уже разрабатывается новый план реструктуризации долга по облигациям, который будет учитывать интересы каждой группы кредиторов. Обновленный план планируется презентовать в срок до 20 августа 2018 года.
В «Домашних деньгах» подчеркнули, что не отказываются от выполнения всех своих обязательств и намерены вернуть все заимствования с учётом интересов каждой группы кредиторов.
Прайм: последние новости
Фондовые рынки вновь захлестнула эйфория Производители заявили о скором росте цен на колбасы и полуфабрикаты‍ Курсы обмена наличной валюты в банках Москвы 6 августа
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Плачь, Украина: начато строительство «газопровода-убийцы»429
Правительство не смогло выполнить поручение Путина276
Украина оставила «Газпром» без денег276
«Северный поток-2» прошел точку невозврата213
Над Россией нависла угроза пострашнее санкций США589
Видео
03:18
США готовят удар по российским госбанкам
Экономика
03:13
«Северный поток-2» прошел точку невозврата
Экономика Статьи
07:09
Правительство не смогло выполнить поручение Путина
Экономика
03:42
Украина оставила «Газпром» без денег
Компании
00:52
В Москве выставят на торги офисы Сбербанка
Недвижимость
20:54
В кабмине обдумывают повышение ЖКХ
Личный счет
02:09
Россияне массово скупают ноутбуки
Личный счет Интернет
00:41
Владельцам ипотеки грозит пожизненная кабала
Личный счет Компании
00:38
В России резко подорожает колбаса
Личный счет
20:14
Лукашенко заявил о дефиците мяса в России
Экономика Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение