Как замедление промышленного производства ФРГ может отразиться на экономике еврозоны

В июне 2018 года промышленное производство Германии сократилось на 0,9%. При этом объём заказов немецких предприятий показал сильнейший спад за последние полтора года — 4%. Хотя официальный Берлин настроен оптимистично, аналитики уже говорят об ухудшении деловых настроений в стране и снижении бизнес-активности в промсекторе. Причинами негативной динамики специалисты называют как структурные проблемы самой еврозоны, так и влияние торгового противостояния США и ЕС . Как замедление промпроизводства ФРГ может отразиться на общеевропейской экономике — в материале RT.

В июне 2018 года немецкая промышленность продемонстрировала заметный спад. Так, объём промпроизводства в Германии снизился на 0,9% после роста на 2,6% в апреле. Об этом свидетельствуют данные Федерального статистического управления ФРГ.

Согласно подсчётам ведомства, наибольшее снижение пришлось на строительный сектор (3,2%), производство потребительской продукции (1,6%), а также товаров промышленного назначения (0,6%). В плюсе оказалась только энергетическая отрасль — рост составил 2,9%.

Примечательно, что с начала 2018 года промышленность Германии росла лишь дважды — в марте и мае, а все остальные месяцы показывала спад. В июне при этом заказы немецких предприятий сократились на 4% — это максимальное падение с января 2017 года.

Во многом эксперты связывают текущую динамику со свойственной развитым государствам волатильностью производства. Как отмечает эксперт « БКС Брокер Константин Карпов , нестабильность выпуска продукции могла быть вызвана сезонными и естественными факторами. Кроме того, по оценке аналитика ИК «Фридом Финанс» Алена Сабитова, рост немецкой промышленности во втором квартале останется вблизи средних значений последних лет — на уровне 2%, а к концу года ещё может вырасти до 2,8%.

Официальный Берлин также сохраняет уверенность относительно дальнейших перспектив национальной промышленности. Об этом говорится в пресс-релизе Министерства экономики и энергетики ФРГ. Ожидания ведомства связаны с хорошим бизнес-климатом в отрасли.

По данным аналитической компании IHS Markit, в июле промышленный индекс PMI Германии достиг отметки в 56,9 пунктов. Этот показатель деловой активности отражает реальное состояние конкретной отрасли. Значение ниже 50 пунктов говорит о стагнации, выше 50 пунктов — о позитивной экономической ситуации.

Вместе с тем, ещё в январе 2018 года PMI находился на уровне 61,2 пункта, а в декабре 2017-го составлял 63,3 пункта. По словам ведущего аналитика Amarkets Артёма Деева, наметившееся замедление немецкой промышленности стало следствием системных проблем еврозоны.

«Во-первых, всему виной снижение темпов роста мировой экономики. Причём глобальный экономический спад может оказаться ещё значительнее в случае эскалации американо-китайского торгового конфликта. Во-вторых, упадок промышленности вскрывает и серьёзные проблемы внутреннего спроса. Буквально в минувшую пятницу появились данные по розничным продажам в странах ЕС, просевшими в годовом выражении с 1,6% до 1,2%», — отметил эксперт.

«Причинами дальнейшего замедления промышленности Германии также можно назвать кризис в Евросоюзе. Греция, Италия, Испания находятся сейчас в очень тяжёлом экономическом положении, и это оказывает на ФРГ (как страну-экспортёра) очень сильное влияние», — рассказал RT немецкий эксперт по политическим и экономическим вопросам Андреас Маурер

Артём Деев считает, что серьёзным вызовом для немецкого и европейского промпроизовдства может стать вероятное ухудшение торговых отношений между ЕС и США. Потеря Евросоюзом американского рынка сбыта могла бы привести к многомиллиардным экспортным потерям. По словам эксперта, хотя заявленные ранее ограничения пока ещё не были реализованы в полном объёме, доверие немецкого бизнеса уже «демонстрирует очевидный спад оптимизма и веры в хорошие перспективы еврозоны».

«В Германии с ноября 2017 года падает индекс деловых ожиданий, который определяет бизнес-климат. Резкое снижение индикатора наблюдалось в марте 2018 года, когда Дональд Трамп перешёл в наступательную тактику на полях торговых войн. Уже последние четыре месяца индекс находится у значений ниже 100 пунктов. Это говорит об ухудшении настроений в бизнесе, которые влияют на промышленное производство», — отметил Ален Сабитов.

По данным немецкого Центра экономических исследований (CES), в период с ноября 2017 года по июль 2018-го индекс деловых ожиданий Германии опустился со 111 до 98,2 пунктов — это минимальное значение с декабря 2012 года.

Напомним, 1 июня США ввели импортную 25%-ную пошлину на сталь и 10%-ную — на алюминий из ЕС, Канады и Мексики. Такое решение американская администрация приняла после двух раундов переговоров с торговыми партнёрами. Как ранее заявлял Трамп, эти заградительные меры могут стимулировать развитие отраслевых производителей на внутреннем рынке.

Реакция ЕС последовала незамедлительно. В ответ на действия США еврокомиссары объявили о намерении обратиться в суд ВТО , а также разработать меры в ответ на протекционистскую политику Трампа. Так, 22 июня ЕС ввёл 25%-ные пошлины на импорт американских продуктов питания, товаров металлургической, машиностроительной и сельскохозяйственной отраслей на сумму порядка €2,8 млрд в год.

Кроме того, 19 июля Евросоюз также ввёл временные защитные пошлины в 25% на импорт ещё 23 категорий товаров из стали.

Наибольшие опасения по поводу дальнейшей эскалации торгового конфликта у большинства экспертов вызвала угроза наложения тарифных мер в отношении автопрома. Ранее Дональд Трамп не исключил возможность введения пошлин в размере 20% на автомобили из европейских стран, если те не уберут торговые преграды для американских компаний. Согласно оценке Артёма Деева, такое развитие событий могло бы нанести ущерб совместному товарообороту обеих сторон на $100 млрд

«Экономика ФРГ подвержена рискам торговой войны из-за автомобильной промышленности, которая, в первую очередь, страдает от тарифов. К примеру, поставки в США немецких автомобилей и запчастей к ним составляют почти 1% ВВП Германии. Похожая ситуация также наблюдается и в экспорте Словакии, Швеции, Великобритании, Италии», — пояснил Ален Сабитов.

Вместе с тем, по оценке эксперта, заявленное в июле потепление в торговых отношениях между США и ЕС могло бы изменить ситуацию и восстановить упавший индекс деловых ожиданий. В конце прошлого месяца Дональд Трамп и глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер договорились о начале работы по отмене торговых ограничений.

Тарифный фитиль

Впрочем, на сегодняшний день пока ещё рано однозначно говорить об окончательном завершении торгового противостояния между Штатами и Европой в результате достигнутых договорённостей. Такой точки зрения придерживается Андреас Маурер. По словам эксперта, у этого конфликта есть все шансы разгореться в любой момент. При этом одной из причин очередного витка тарифных угроз может стать ситуация вокруг Ирана.

«Давление США на производство в Германии колоссальное. Буквально сегодня Mercedes-Benz объявил, что после американских санкций против Ирана, компания приостановит свою работу на территории исламской республики. США пригрозили компаниям, которые будут сотрудничать с Ираном плохими последствиями, поэтому политическое давление на немецкий бизнес огромно. Я считаю, что в ближайшие дни другие немецкие компании, такие как Siemens , могут последуют примеру Mercedes-Benz», — считает Андреас Маурер.

В понедельник, 6 августа, президент США Дональд Трамп подписал указ о восстановлении санкций против Ирана. Ограничения будут введены в два этапа — с 7 августа против металлургического и автомобильного секторов исламской республики, а с 5 ноября — против энергетической отрасли.

Напомним, суть Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) заключалась в отказе Ирана от своей ядерной программы в обмен на снятие санкций со стороны Соединённых Штатов, Евросоюза и Совбеза ООН . В 2015 году документ одобрили Иран, США, Россия, Китай, Франция, Великобритания и Германия. 8 мая 2018 года Дональд Трамп объявил о выходе Соединённых Штатов из договора. По словам американского президента, это соглашение было надуманным, а обещания Ирана — лживыми.

«Пока мы продолжаем оказывать максимальное экономическое давление на Иран, я остаюсь открыт к заключению всеобъемлющей сделки, которая охватит полный спектр злонамеренных действий режима, включая его программы баллистических ракет и поддержку терроризма», — такое заявление Дональда Трампа опубликовано на официальном сайте Белого дома.

Реакция Европы на действия США последовала незамедлительно. В своём совместном заявлении министры иностранных дел Франции, Германии и Великобритании, а также глава дипломатии ЕС Федерика Могерини выразили сожаление в связи возобновлением антииранских ограничений.

При этом, уже 7 августа Еврокомиссия (ЕК) ввела в действие регламент, блокирующий санкции США против Ирана на территории ЕС. Теперь европейским компаниям запрещается следовать мерам Вашингтона и выполнять соответствующие решения любых иностранных судов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление официального представителя ЕК Мину Андрееву.

Вместе с тем, как отмечает Ален Сабитов, ситуация вокруг Ирана и торговые отношения с ЕС всё же являются разными повестками для американских властей. Так, по словам эксперта, позиция Европы в отношении исламской республики по сохранению СВПД была известна давно. Поэтому, если бы для администрации Трампа данный вопрос был принципиальным, то июльский прогресс в переговорах между ЕК и Вашингтоном вряд ли был бы достигнут.

Ален Сабитов предполагает, что иранский вопрос не станет поводом для новой волны торгового обострения ЕС и США. Тем не менее, Андреас Маурер прогнозирует дальнейшее санкционное давление Штатов на Тегеран, которое будет влиять на положение немецких и других европейских компаний в Иране.

«В целом экономика Германии находится в неплохой ситуации, поскольку продолжается экспорт высоких технологий. В то же время, тарифное противостояние ЕС и США, санкции против России, торговая война Штатов с Китаем, а также санкции Вашингтона против Ирана наносят удар по темпам роста ВВП ФРГ. Особенно в технологическом секторе. Поэтому на сегодняшний день перед Берлином стоит серьёзная угроза потери рабочих мест и рынков», — заключил Андреас Маурер.