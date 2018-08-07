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Биржи Европы завершили торги в плюсе на росте энергетического сектора
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Биржи Европы завершили торги в плюсе на росте энергетического сектора 

Прайм 4 часа назад
МОСКВА, 7 авг /ПРАЙМ/. Основные фондовые площадки Европы во вторник завершили торги в «зеленой» зоне на фоне удорожания акций энергетических компаний макрорегиона, свидетельствуют данные бирж.
По итогам торгов британский FTSE 100 вырос на 0,71%, до 7718,48 пункта, французский CAC 40 — на 0,81%, до 5521,31 пункта, немецкий DAX — на 0,4%, до 12648,19 пункта.
Бумаги энергетических компаний Европы выросли в цене благодаря удорожанию нефти на фоне ситуации вокруг Ирана. Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил о выходе из иранской сделки и предстоящем возобновлении санкций до тех пор, пока власти Ирана не изменят свою внутреннюю и внешнюю политику. Остальные члены соглашения по-прежнему придерживаются договоренностей. В понедельник Еврокомиссия сообщила, что ЕС с 7 августа будет блокировать действие американских санкций против Ирана для защиты европейских компаний.
В результате, акции французской Total к завершению торговой сессии вторника увеличились в стоимости на 1,84%, британской BP — на 1,68%, норвежской Equinor — на 1,85%, а англо-голландской Royal Dutch Shell — на 0,98%.
Трейдеры также отыгрывали сильную финансовую отчетность европейских банков. Так, итальянская банковская группа UniCredit сообщила о росте прибыли в первом полугодии на 15,3% в годовом выражении — до 2,136 миллиарда евро, а второй по величине активов банк Германии Commerzbank в первом полугодии получил 533 миллиона евро чистой прибыли по сравнению с убытком в 414 миллионов евро год назад.
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