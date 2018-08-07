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Цена нефти растет на опасениях вокруг Ирана
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Цена нефти растет на опасениях вокруг поставок из Ирана 

Прайм 4 часа назад
Фото: Reuters
Мировые цены на нефть во вторник вечером растут на ожиданиях сокращения предложения на нефтяном рынке из-за санкций США в отношении Ирана, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 22.03 мск стоимость октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,04% — до 74,52 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,07%, до 69,06 доллара за баррель.
"Полное прекращение поставок иранской нефти на мировой рынок вызовет сильный шок, поскольку другие страны не смогут компенсировать этот объем в полной мере. Существенный рост цен на топливо будет неизбежен", — говорится в обзоре главы исследований сырьевых рынков Julius Baer Норберта Рюкера.
Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил о выходе из иранской сделки и предстоящем возобновлении санкций до тех пор, пока власти Ирана не изменят свою внутреннюю и внешнюю политику. Остальные члены соглашения по-прежнему придерживаются договоренностей. В понедельник Еврокомиссия сообщила, что ЕС с 7 августа будет блокировать действие американских санкций против Ирана для защиты европейских компаний.
Трейдеры также обратили внимание на прогнозы управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США. Ведомство понизило прогноз по средней цене Brent в 2018 году до 71,74 доллара за баррель с 71,8 доллара, но оценку на 2019 год EIA при этом повысило — 70,58 доллара за баррель против оценки июля в 68,74 доллара. Прогноз EIA по средней цене на WTI на 2018 год также повышен — до 66,21 доллара с 65,95 доллара за баррель, а на 2019 год — до 64,34 с 62,04 доллара за баррель в прогнозе прошлого месяца.
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