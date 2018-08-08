Средний чек за ЖКУ вырос из-за высокого потребления ресурсов

Жилищно-коммунальные услуги подорожали в России на 10,6%. Этот рост превысил уровень инфляции в пять раз.

Как пишут «Известия» , средний коммунальный платеж по стране в текущем году составил 2679 рублей. Это объяснятся не только ростом тарифов, но и более активным потреблением ресурсов. Речь идёт об электроэнергии и воде.

При этом чек за ЖКУ, проведенный через Сбербанк , которым пользуются в основном пенсионеры, вырос только на 2%. Эксперты говорят ресурсопотребление растёт потому, что у людей увеличиваются доходы.

Лидерами по росту цен на коммунальные услуги за прошедший месяц стали четыре субъекта РФ. Тарифы в российских регионах были в очередной раз проиндексированы 1 июля.