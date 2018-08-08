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Средний чек за ЖКУ вырос из-за высокого потребления ресурсов
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Средний чек за ЖКУ вырос из-за высокого потребления ресурсов 

News.ru 2 часа назад
Фото: Амурская служба новостей
Жилищно-коммунальные услуги подорожали в России на 10,6%. Этот рост превысил уровень инфляции в пять раз.
Как пишут «Известия», средний коммунальный платеж по стране в текущем году составил 2679 рублей. Это объяснятся не только ростом тарифов, но и более активным потреблением ресурсов. Речь идёт об электроэнергии и воде.
При этом чек за ЖКУ, проведенный через Сбербанк, которым пользуются в основном пенсионеры, вырос только на 2%. Эксперты говорят ресурсопотребление растёт потому, что у людей увеличиваются доходы.
Лидерами по росту цен на коммунальные услуги за прошедший месяц стали четыре субъекта РФ. Тарифы в российских регионах были в очередной раз проиндексированы 1 июля.
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