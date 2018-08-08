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Госдеп изучает возможность введения санкций против Евтушенкова
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Госдеп изучает возможность введения санкций против Евтушенкова 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ВАШИНГТОН, 8 авг — РИА Новости. Госдепартамент США изучает возможность введения санкций против основного акционера и председателя совета директоров АФК «Система» Владимира Евтушенкова, следует из письма, опубликованного американским конгрессменом Илеаной Рос-Лейтинен.
Введение санкций рассматривается в рамках закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA). Рос-Лейтинен направила обращение госсекретарю Майку Помпео и министру финансов Стивену Мнучину с просьбой изучить возможность включения Евтушенкова в санкционный список из-за его деятельности в Крыму, ответ госдепа она опубликовала в Twitter.
"Мы внимательно работаем над тем, чтобы выявить все транзакции, предприятия и физических лиц, которые соответствуют критериям CAATSA… Согласно вашему запросу, мы изучим информацию, которую вы предоставили о Владимире Евтушенкове, чтобы определить, подпадает ли он под законные требования для ввода санкций в рамках CAATSA или закона о коррупции за рубежом", — отмечается в письме за подписью помощника госсекретаря в области законодательства Мэри Уотерс.
В июне сообщалось, что конгрессмены Илеана Рос-Лейтинен и Марк Уокер обратились к министру финансов и госсекретарю с предложением рассмотреть возможность введения санкций против Евтушенкова, «Системы» и МТС. Они пояснили, что эти компании якобы участвуют в инвестициях в Крыму, в том числе строят медицинские объекты. Официальный представитель АФК «Система» Сергей Копытов сообщал, что компания не ведет инвестиционной деятельности в Крыму и Севастополе и не получала в связи с этим запросов из США.
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