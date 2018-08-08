Госдеп изучает возможность введения санкций против Евтушенкова

Введение санкций рассматривается в рамках закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA). Рос-Лейтинен направила обращение госсекретарю Майку Помпео и министру финансов Стивену Мнучину с просьбой изучить возможность включения Евтушенкова в санкционный список из-за его деятельности в Крыму, ответ госдепа она опубликовала в Twitter.

"Мы внимательно работаем над тем, чтобы выявить все транзакции, предприятия и физических лиц, которые соответствуют критериям CAATSA… Согласно вашему запросу, мы изучим информацию, которую вы предоставили о Владимире Евтушенкове, чтобы определить, подпадает ли он под законные требования для ввода санкций в рамках CAATSA или закона о коррупции за рубежом", — отмечается в письме за подписью помощника госсекретаря в области законодательства Мэри Уотерс.