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Госдеп США изучает возможность введения санкций в отношении Евтушенкова
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Госдеп США изучает возможность введения санкций в отношении Евтушенкова 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Госдепартамент США изучает возможность введения санкций в рамках закона CAATSA («О противодействии противникам США посредством санкций») в отношении основного владельца АФК «Система» Владимира Евтушенкова. Об этом говорится в ответе Госдепа США на запрос американских конгрессменов Илеаны Рос-Лейтинен и Марка Уолкера, опубликованном на сайте Рос-Лейтинен.
«Мы усердно работаем над определением всех транзакций, организаций и лиц, которые попадают под критерии CAATSA о введении санкций. Согласно запросу, мы изучим предоставленную вами информацию о Владимире Евтушенкове с целью определить, попадает ли он под требования о санкциях в рамках CAATSA и Закона о коррупции за рубежом», — говорится в ответе Госдепа.
В июне 2018 года Марк Уолкер и Илеана Рос-Лейтинен направили главам Минфина и Госдепа США Стивену Мнучину и Майку Помпео соответственно письмо, в котором они попросили прояснить, должен ли Евтушенков быть включен в санкционный список США.
Конгрессмены отметили, что, «согласно общественно доступной информации», компании Евтушенкова осуществляли крупные инвестиции в Крым и вели строительные проекты в регионе.
Позднее официальный представитель АФК «Система» Сергей Копытов сообщил RNS, что компания не получала никаких официальных запросов по этому поводу, отметив, что «группа АФК „Система“ не ведет инвестиционной деятельности на территории Севастополя и Республики Крым». Сам Евтушенков в разговоре с RNS также [отметил] (https://rns.online/economy/Evtushenkov-prokommentiroval-informatsiyu-o-vozmozhnih-sanktsiyah-so-storoni-SSHa-2018-06-22/), что подконтрольные ему компании не ведут деятельность в Крыму.
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Комментарии  Ещё 18 источников 
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