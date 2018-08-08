Госдеп США изучает возможность введения санкций в отношении Евтушенкова

Госдепартамент США изучает возможность введения санкций в рамках закона CAATSA («О противодействии противникам США посредством санкций») в отношении основного владельца АФК «Система» Владимира Евтушенкова . Об этом говорится в ответе Госдепа США на запрос американских конгрессменов Илеаны Рос-Лейтинен и Марка Уолкера, опубликованном на сайте Рос-Лейтинен.

«Мы усердно работаем над определением всех транзакций, организаций и лиц, которые попадают под критерии CAATSA о введении санкций. Согласно запросу, мы изучим предоставленную вами информацию о Владимире Евтушенкове с целью определить, попадает ли он под требования о санкциях в рамках CAATSA и Закона о коррупции за рубежом», — говорится в ответе Госдепа.

В июне 2018 года Марк Уолкер и Илеана Рос-Лейтинен направили главам Минфина и Госдепа США Стивену Мнучину и Майку Помпео соответственно письмо, в котором они попросили прояснить, должен ли Евтушенков быть включен в санкционный список США.

Конгрессмены отметили, что, «согласно общественно доступной информации», компании Евтушенкова осуществляли крупные инвестиции в Крым и вели строительные проекты в регионе.