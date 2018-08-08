Производство детской одежды в поселке Чжили провинции Чжэцзян 

Хучжоу, 7 августа /Синьхуа/ — Поселок Чжили городского округа Хучжоу /провинция Чжэцзян, Восточный Китай/ известен благодаря производству детской одежды. Здесь ежегодно производят 1,3 млрд комплектов детской одежды, а годовой объем продаж достигает 50 млрд юаней /около 7,33 млрд долларов США/. Фотографии Синьхуа/Сюй Юй Хучжоу, 7 августа /Синьхуа/ — Поселок Чжили городского округа Хучжоу /провинция Чжэцзян, Восточный Китай/ известен благодаря производству детской одежды. Здесь ежегодно производят 1,3 млрд комплектов детской одежды, а годовой объем продаж достигает 50 млрд юаней /около 7,33 млрд долларов США/. Фотографии Синьхуа/Сюй Юй Хучжоу, 7 августа /Синьхуа/ — Поселок Чжили городского округа Хучжоу /провинция Чжэцзян, Восточный Китай/ известен благодаря производству детской одежды. Здесь ежегодно производят 1,3 млрд комплектов детской одежды, а годовой объем продаж достигает 50 млрд юаней /около 7,33 млрд долларов США/. Фотографии Синьхуа/Сюй Юй Хучжоу, 7 августа /Синьхуа/ — Поселок Чжили городского округа Хучжоу /провинция Чжэцзян, Восточный Китай/ известен благодаря производству детской одежды. Здесь ежегодно производят 1,3 млрд комплектов детской одежды, а годовой объем продаж достигает 50 млрд юаней /около 7,33 млрд долларов США/. Фотографии Синьхуа/Сюй Юй Хучжоу, 7 августа /Синьхуа/ — Поселок Чжили городского округа Хучжоу /провинция Чжэцзян, Восточный Китай/ известен благодаря производству детской одежды. Здесь ежегодно производят 1,3 млрд комплектов детской одежды, а годовой объем продаж достигает 50 млрд юаней /около 7,33 млрд долларов США/. Фотографии Синьхуа/Сюй Юй Хучжоу, 7 августа /Синьхуа/ — Поселок Чжили городского округа Хучжоу /провинция Чжэцзян, Восточный Китай/ известен благодаря производству детской одежды. Здесь ежегодно производят 1,3 млрд комплектов детской одежды, а годовой объем продаж достигает 50 млрд юаней /около 7,33 млрд долларов США/. Фотографии Синьхуа/Сюй Юй Хучжоу, 7 августа /Синьхуа/ — Поселок Чжили городского округа Хучжоу /провинция Чжэцзян, Восточный Китай/ известен благодаря производству детской одежды. Здесь ежегодно производят 1,3 млрд комплектов детской одежды, а годовой объем продаж достигает 50 млрд юаней /около 7,33 млрд долларов США/. Фотографии Синьхуа/Сюй Юй Хучжоу, 7 августа /Синьхуа/ — Поселок Чжили городского округа Хучжоу /провинция Чжэцзян, Восточный Китай/ известен благодаря производству детской одежды. Здесь ежегодно производят 1,3 млрд комплектов детской одежды, а годовой объем продаж достигает 50 млрд юаней /около 7,33 млрд долларов США/. Фотографии Синьхуа/Сюй Юй