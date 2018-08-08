Саудовский принц поднял котировки Snapchat на 14%

Москва, 8 августа — «Вести. Экономика» Миллиардер аль Валид Бин Талал вложил в компанию $250 млн, купив 2,3% акций соцсети.

Фото: Flickr

Первая информация о том, что саудовский принц станет одним из инвесторов Snapchat появилась еще в 2015 году. Однако от слухов до реальных действий прошло 3 года.

"Snapchat — одна из самых инновационных платформ в социальных сетях в мире, и мы считаем, что она только начала раскрывать свой истинный потенциал. Мы счастливы быть частью этого процесса", — заявил аль Валид.

Принцу уже принадлежат пакеты акций других подобных проектов, включая Twitter, JD.com и Lyft. Он также делал крупные инвестиции в AOL, Apple Inc , Worldcom, Motorola, News Corporation Ltd. В 2004 году он оказывал поддержку Microsoft в экспансии в Саудовской Аравии.

На прошлой неделе он объявил об инвестировании $267 млн в французский потоковый музыкальный сервис Deezer. Это была его первая крупная сделка после почти трехмесячного ареста в рамках правительственного преследования по делу о коррупции.

Сообщение о крупных вложениях стало драйвером роста котировок Snapchat: они поднялись на 14%.

Заявление аль Валида совпало с публикацией отчетности компании. Финансовые результаты Snapchat за второй квартал этого года оказались гораздо лучше прогнозов аналитиков. Выручка компании выросла на 44% в годовом исчислении и составила $262,3 млн Это превысило среднюю оценку аналитиков в размере $249,8 млн Кроме того, компания сообщает о том, что число пользователей соцсети продолжает увеличиваться.