Аналитики рассказали, когда доллар поднимется выше 64 рублей

Поскольку индекс американского доллара в очередной раз не может пройти локальные максимумы, а нефть разворачивается наверх, то 8 августа с большой долей вероятности стоит ожидать некоторое укрепление рубля по отношению к доллару, допускает аналитик УК «Ингосстрах-Инвестиции» Валентин Журба. В то же время публикуемые сегодня данные по рынку нефти и нефтепродуктов от Минэнерго США способны повлиять на котировки «черного золота», что, соответственно, может оказать влияние на рубль, указывает он.

Нефть может закончить свое недавнее снижение на фоне сокращения добычи сырья, что может оказать поддержку рублю, полагает директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский стандарт» Максим Тимошенко.

В среду, при отсутствии громких геополитических новостей, российская валюта имеет все шансы остаться в коридоре 63-64 рубля за доллар, считает руководитель управления конверсионных и межбанковских операций банка «Зенит» Александр Карпов . По его мнению, сейчас есть три основных фактора, способных вместе или по отдельности (смотря как остро они будут стоять) поднять курс выше 64 рублей за доллар. Это появление конкретики по новым антироссийским санкциям, заметное падение цен на нефть на три процента и более, а также дальнейший рост настроений инвесторов к выходу из активов развивающихся рынков на фоне усиления страхов по поводу протекционизма США, перечисляет аналитик.

По мнению Карпова, произойти это может в любой момент и больше вследствие субъективных факторов, чем объективных экономических данных. Шансы роста курса выше 64 рубля за доллар в перспективе месяца Карпов оценивает как «достаточно высокие». По мнению Журбы, превышение верхней границы сложившегося диапазона в 64 рубля действительно может произойти в любой момент, но для устойчивого характера этого движения нужен какой-то катализатор.

Поскольку сильной коррекции в нефти ждать пока не приходится, скорее всего, это будет конкретизация новых санкций со стороны США в преддверии ноябрьских выборов, говорит аналитик.