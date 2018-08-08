Новые таможенные пошлины на китайский импорт начнут действовать с 23 августа

Москва, 8 августа — «Вести. Экономика» Вашингтон опубликовал новый список товаров, на которые с 23 августа начнет действовать пошлина в 25%. Перечень сократился на 5 позиций.

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23-го августа США активируют второй блок пошлин в 25% на китайские товары. Сейчас эта ставка действует на импорт объемом $34 млрд в год. Новый список охватывает еще $16 млрд Продукция там в основном промышленного назначения — от полиэтилена и пластмасс до сельхозоборудования, железнодорожных вагонов и мотоциклов.

Всего — 279 наименований. Однако это на 5 меньше, чем планировалось изначально. Американский бизнес отстоял беспошлинный ввоз грузовых контейнеров, плавучих доков, пищевой добавки — альгиновой кислоты, а также некоторых станков и приборов.

Ранее президент США Дональд Трамп похвастался первыми результатами введения пошлин США на китайские товары. «Пошлины действуют намного лучше, чем ожидалось. Рынок Китая упал на 27% за последние четыре месяца», — написал он в Twitter.

Правда, статистика утверждает обратное: дефицит торгового баланса США в июне вырос на $3 млрд до $46,3 млрд, что стало первым увеличением за четыре месяца.

При этом власти США не намерены останавливаться на достигнутом: они предлагают ввести пошлины в 25% на импорт китайских товаров и услуг на сумму $200 млрд