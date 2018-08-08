На сколько вырастут цены на авиабилеты до осени, рассказали эксперты

Сервис путешествий OneTwoTrip провел собственное исследование, согласно которому авиабилеты с датой вылета в сентябре — ноябре уже подорожали на 10% (внутренние рейсы) и на 14% (зарубежные). «Разоримся ли на полетах?» — поинтересовались мы у экспертов.

— Совсем недавно брал билет на внутренний рейс — он стоил так же, как и всегда. Лично я пока не видел подорожания. Может, и стоит бить в колокола, но разбираться с этим мы в любом случае будем только осенью, после каникул. Впрочем, такие вещи, если они и происходят, регулируются не законодательно, а рынком. Нужно прежде всего разобраться, в чем причина роста цен. Если она экономическая — это одно, если картельный сговор — совершенно другое.

— Безусловно, подорожание авиабилетов скажется на стоимости туров. Причем чем более дальний перелет предполагает тур, тем заметнее будет меняться цена. Но здесь многое зависит от того, как туроператор договаривается с перевозчиком. У некоторых — свои перевозчики. В таком случае рост цен может быть более умеренным.

Григорий Луговой, «Билетикс.ру»:

— Да, мы тоже видели это исследование и со своей стороны можем подтвердить, что скачок цен примерно на 10% действительно ожидаем. Но, смотрите, средняя цена билета в первом полугодии у нас была 9400 рублей. То есть подорожание ожидается в пределах тысячи рублей: это колебание, которое происходит постоянно. И сильно на спрос не влияет.

— Цены на авиаперелеты поднялись еще 26 июня из-за увеличения топливного сбора на 200 руб. для экономкласса и на 400 руб. для бизнеса. Многое может зависеть и от волатильности курса рубля. Так, в апреле наблюдались валютные колебания на 5–10%, и цены на билеты менялись соответственно. В общем, в дальней перспективе, конечно, будет корректировка цен на авиабилеты, но говорить о существенном подорожании пока преждевременно.

* * *