Ещё
«Ведомости»: нефтяники хотят обсудить поправки в принятый закон о налоговом маневре
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.40
$
63.70
73.72
73.90
Прогноз
13.08 – 20.08
$
63.36
73.27
Индексы и котировки Brent
74.57
+0.12 Золото
1212.84
–0.05 РТС
1147.16
+0.06
Динамика валют
EUR / USD
08.08
1.1621
–0.0108
25.07
1.1728
07.08
02.08
29.07

«Ведомости»: нефтяники хотят обсудить поправки в принятый закон о налоговом маневре 

ТАСС 2 часа назад
МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Представители нефтяной отрасли планируют обсудить с правительством рост акцизов на топливо, несмотря на то, что закон о налоговом маневре уже принят и подписан президентом. Совещание с правительством по этому вопросу может пройти после августа 2018 года, рассказали газете «Ведомости» источники в отрасли.
По их словам, планируется обсудить акцизы на нефтепродукты — «будут ли они повышаться [в 2019 году], и если да, то насколько, — а также вопрос о логистическом коэффициенте (зависит от удаленности НПЗ от экспортных рынков) к обратному акцизу на нефть». Также возможно обсуждение демпфирующей (сглаживающей) ставки акциза.
Нефтяники могут попросить о таких изменениях маневра, чтобы отрасль получила дополнительно 3 трлн рублей, говорят собеседники. Однако подтвердить данную информацию газете не удалось. Представители Минэнерго, Минфина, "Лукойла" и "Газпром нефти", а также представитель президента Дмитрий Песков не ответили на вопросы издания.
Накануне, первый вице-президент "Роснефти" Павел Федоров во время телеконференции с инвесторами заявил, что «ряд ключевых параметров [налогового манёвра] остается открытым для проработки в ближайшие месяцы». По его словам, «Роснефть» проводит комплексный анализ НПЗ для достижения максимального экономического эффекта от налогового маневра.
Налоговый маневр в нефтяной отрасли
Президент России Владимир Путин ранее подписал пакет предложенных правительством РФ законов о завершении налогового маневра в нефтяной отрасли. Среди прописанных в законах мер введение логистических коэффициентов к обратным акцизам, то есть компенсациям, получаемым нефтеперерабатывающими заводами. Речь идет о том, чтобы сгладить «неравные условия доступа к рынкам сбыта и логистические различия в зависимости от географического положения заводов». Коэффициент будет действовать для тех компаний, которые провели модернизацию перерабатывающих производств и намерены взять на себя обязательства за 3 года модернизировать производство. Кроме того, обратный акциз получат компании, попавшие под санкции США и ЕС.
В течение последних нескольких лет в России проводится реформа налогообложения в нефтяной сфере. Важным ее направлением остается завершение налогового маневра. Он будет проводиться в течение 6 лет начиная с 1 января 2019 года и подразумевает поэтапное снижение экспортной пошлины на нефть с 30% до 0% от цены нефти, а также сокращение ставок вывозных таможенных пошлин на нефтепродукты параллельно с повышением налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ).
Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Козак говорил, что налоговый маневр принесет бюджету дополнительно 1,3-1,6 трлн рублей.
ТАСС: последние новости
Депутаты от КПРФ предложили ввести госрегулирование цен на бензин и дизельное топливо Reuters: Саудовская Аравия снизила в июле добычу нефти на 200 тыс. баррелей Илон Маск рассматривает возможность выкупа компании Tesla по цене $420 за акцию
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россияне приготовились к нищете
Чек за коммуналку в пять раз превысил инфляцию
Рынку новостроек пообещали возврат в СССР27
«Северный поток-2» прошел точку невозврата213
Почему США не хотят «дожимать» российскую экономику
Видео
03:18
США готовят удар по российским госбанкам
Экономика
03:13
«Северный поток-2» прошел точку невозврата
Экономика Статьи
07:09
Правительство не смогло выполнить поручение Путина
Экономика
03:42
Украина оставила «Газпром» без денег
Компании Экономика
00:52
В Москве выставят на торги офисы Сбербанка
Недвижимость
03:57
Рынку новостроек пообещали возврат в СССР
Недвижимость
20:54
В кабмине обдумывают повышение ЖКХ
Личный счет
02:09
Россияне массово скупают ноутбуки
Личный счет Интернет
00:41
Владельцам ипотеки грозит пожизненная кабала
Личный счет Компании
00:38
В России резко подорожает колбаса
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение