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Прибыль Toshiba в I кв 2018-19 фингода выросла в 20 раз
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Прибыль Toshiba в I кв 2018-19 фингода выросла в 20 раз 

Прайм 1 час назад
МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Японский электронный гигант Toshiba Corporation по итогам первого квартала 2018-2019 финансового года (завершился 30 июня) получил чистую прибыль в размере 1,017 триллиона иен (9,1 миллиарда долларов), что в 20 раз выше показателя аналогичного периода прошлого года в 50,3 миллиарда иен (451,8 миллиона долларов), говорится в отчетности компании.
Прибыль на акцию составила 156,02 иены (1,4 доллара) против 11,89 иены (0,1 доллара) годом ранее. Выручка компании при этом сократилась на 7,3% в годовом выражении и составила 842,3 миллиарда иен (7,5 миллиарда долларов).
Toshiba объясняет существенный рост чистой прибыли по итогам отчетного периода продажей своего бизнеса чипов памяти. Так, компания учитывает в показателе доход от продажи подразделения в размере 965,5 миллиарда иен (8,6 миллиарда долларов).
Toshiba ожидает, что по итогам текущего финансового года выручка составит 3,6 триллиона иен (32,3 миллиарда долларов), чистая прибыль — 1,07 триллиона иен (9,6 миллиарда долларов).
Toshiba объявила 1 июня о завершении сделки по выделению своего бизнеса чипов памяти в отдельную структуру и продаже бизнеса консорциуму во главе с Bain Capital за 18 миллиардов долларов (около 2 триллионов иен).
Toshiba Corporation является крупнейшим в Японии производителем карт оперативной памяти компьютеров. Компания, основанная в 1875 году в Токио, специализируется на выпуске сверхточной электроники и электротехники, интегральных схем, промышленных компьютеров, сотовых телефонов, LCD-телевизоров, лифтов.
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