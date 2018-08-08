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Прибыль Toshiba выросла в 20 раз
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Прибыль Toshiba выросла в 20 раз 

Вести Экономика 45 минут назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 8 августа — «Вести. Экономика». Японский электронный гигант Toshiba Corporation по итогам первого квартала 2018-2019 финансового года (завершился 30 июня) получил чистую прибыль в размере 1,017 трлн иен ($9,1 млрд), что в 20 раз выше показателя аналогичного периода прошлого года — 50,3 млрд иен ($451,8 млн), сообщается в отчетности компании.
Прибыль на акцию составила 156,02 иены ($1,4) против 11,89 иены ($0,1) годом ранее. Выручка компании при этом сократилась на 7,3% в годовом выражении и составила 842,3 млрд иен ($7,5 млрд).
Toshiba объясняет существенный рост чистой прибыли по итогам отчетного периода продажей своего бизнеса чипов памяти. Так, компания учитывает в показателе доход от продажи подразделения в размере 965,5 млрд иен ($8,6 млрд).
Toshiba ожидает, что по итогам текущего финансового года выручка составит 3,6 трлн иен ($32,3 млрд), чистая прибыль — 1,07 трлн иен ($9,6 мрд).
Toshiba объявила 1 июня о завершении сделки по выделению своего бизнеса чипов памяти в отдельную структуру и продаже бизнеса консорциуму во главе с Bain Capital за $18 млрд (около 2 трлн иен).
Toshiba Corporation считается крупнейшим в Японии производителем карт оперативной памяти компьютеров. Компания, основанная в 1875 году в Токио, специализируется на выпуске сверхточной электроники и электротехники, интегральных схем, промышленных компьютеров, сотовых телефонов, LCD-телевизоров, лифтов, сообщил «Прайм».
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