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Доллар дешевеет к мировым валютам после продолжительного роста
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Доллар дешевеет к мировым валютам после продолжительного роста 

Прайм 1 час назад
МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Курс доллара в среду снижается к большинству мировых валют после продолжительного периода роста на фоне торгового конфликта США и КНР, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.00 мск курс евро к доллару рос до 1,1624 доллара с 1,1599 доллара за евро на предыдущем закрытии. Курс доллара к иене снижался до 111,27 иены за доллар со 111,39 иены на прошлых торгах. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) уменьшался на 0,21%, до 95,02 пункта.
С середины апреля индекс доллара вырос более чем на 6% на фоне повышения базовой ставки ФРС США и опасений за глобальные последствия торгового конфликта между США и другими странами, в первую очередь Китаем.
Белый дом 1 августа подтвердил планы ввести пошлины в 25% на импорт китайских товаров и услуг объемом 200 миллиардов долларов в год. Министерство коммерции КНР 3 августа в ответ заявило, что Китай готов ввести повышенные ввозные пошлины в размере до 25% на 5207 наименований товаров из США объемом поставок около 60 миллиардов долларов.
"Реакция рынка на заголовки о торговой войне США и Китая утихает. Если появятся явные признаки замедления экономики США из-за пошлин, введенных в июле, то я думаю, что рынок начнет отыгрывать возможность замедления темпа или даже остановки повышения ставки ФРС США", — приводит агентство Рейтер мнение главного валютного стратега Mizuho Securities Масафуми Ямамото (Masafumi Yamamoto).
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