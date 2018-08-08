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Аукционы ОФЗ: разместиться без дисконта в полном объеме Минфину вряд ли удастся
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Аукционы ОФЗ: разместиться без дисконта в полном объеме Минфину вряд ли удастся 

Прайм 1 час назад
Американские биржевые площадки во вторник завершили торговую сессию на мажорной ноте. Основными драйверами роста стали акции финансовых, энергетических и промышленных компаний.
По мнению экспертов Goldman Sachs, в текущем году, после впечатляющего сезона отчетов, компании могут провести обратный выкуп акций (buy back) на сумму порядка $1 трлн.
Индекс широкого рынка S&P 500, шаг за шагом приближаясь к январским максимумам, закрылся на отметке 2858,45 пунктов, четвертый день подряд проведя на положительной территории. Промышленный индекс Dow Jones прибавил 0,50%, высокотехнологичный NASDAQ увеличился на 0,31%. Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла на три базисных пункта до 2,97%.
Индекс волатильности CBOE, индикатор страха Уолл-Стрит, упал до самого низкого уровня с января, до 10,99 пункта.
Нефтяные котировки по итогам прошедших торгов выросли на 1,13%, закрывшись на отметке $74,46 на фоне обеспокоенности игроков по поводу поставок «черного золота» из Ирана, в отношении которого 7 августа вступил в силу первый пакет санкций со стороны США и вышедших данных от Американского института нефти, согласно которым недельные запасы нефти в США сократились на 6,6 миллиона баррелей.
В настоящий момент локальной поддержкой по Brent выступает уровень $73,50, сопротивления расположены на $75,20 и $75,75.
Сегодня в 17.30 мск рынки будут ждать основной статистики от Минэнерго США.
Индекс МосБиржи на прошедших торгах вырос на 0,54%, закрывшись на отметке 2312,19 п. На данный момент локальные поддержки в индикаторе находятся на отметках 2300 и 2290 пунктов, сопротивления расположены на 2325 и 2345 пунктов.
В текущей ситуации локальная поддержка во фьючерсе на индекс РТС находится на уровне 114000 и основная на 112000. Сопротивления расположены на отметках 115300 и 116400 пунктов.
Рубль по итогам прошедшей торговой сессии закрылся на отметке 63,49, укрепившись на 0,39% по отношению к доллару США. На данном этапе локальным сопротивлением в паре выступает отметка 64,20 и основным 65. Поддержки расположены на 63,10 и 62,80.
Сегодня на аукционах российский Минфин предложит облигации федерального займа двух серий на общую сумму 25 миллиардов рублей и, судя по предыдущему аукциону, который прошел первого августа, разместиться без дисконта в полном объеме ведомству вряд ли удастся.
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