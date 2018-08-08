Калининградцам предложили стерилизовать животных по бюджетной цене

В Калининграде бездомных и домашних животных стерилизуют по бюджетной цене. Об акции сообщаетс на странице проекта «ВКонтакте».

Калининградцам предложили стерилизовать бездомных кошек за 600 рублей, операция для домашних питомцев обойдётся в 1000 рублей, для собак стоимость составит от 1500 рублей. Кроме того, по бюджетной цене можно будет почистить зубы животным, поставить им вакцину или чипировать. Акция пройдёт 11 августа с 10:00 до 16:00. Организатором выступил «Кошкин дом 39». Оставить заявку на участие можно в группе акции «ВКонтакте».