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Калининградцам предложили стерилизовать животных по бюджетной цене
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Калининградцам предложили стерилизовать животных по бюджетной цене 

Клопс.Ru 1 час назад
Фото: Клопс.Ru
В Калининграде бездомных и домашних животных стерилизуют по бюджетной цене. Об акции сообщаетс на странице проекта «ВКонтакте».
Калининградцам предложили стерилизовать бездомных кошек за 600 рублей, операция для домашних питомцев обойдётся в 1000 рублей, для собак стоимость составит от 1500 рублей. Кроме того, по бюджетной цене можно будет почистить зубы животным, поставить им вакцину или чипировать. Акция пройдёт 11 августа с 10:00 до 16:00. Организатором выступил «Кошкин дом 39». Оставить заявку на участие можно в группе акции «ВКонтакте».
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