Объем российско-китайской торговли за семь месяцев вырос на 25,8%

Объем российско-китайской торговли за семь месяцев вырос на 25,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув отметки в $58 млрд 350 млн Об этом сообщает главное таможенное управление КНР.

За отчетный период импорт из России подскочил на 34,9%, экспорт китайских товаров в Российскую федерацию вырос на 16,6% При этом Россия располагает положительным сальдо в торговле с КНР объемом в $4,5 млрд по итогам семи месяцев.

В целом за отчетный период общий объем внешней торговли КНР вырос на 8,6% — до $2,6 трлн.