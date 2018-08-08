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Объем российско-китайской торговли за семь месяцев вырос на 25,8%
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Объем российско-китайской торговли за семь месяцев вырос на 25,8% 

sibnovosti.ru 1 час назад
Фото: sibnovosti.ru
Объем российско-китайской торговли за семь месяцев вырос на 25,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув отметки в $58 млрд 350 млн Об этом сообщает главное таможенное управление КНР.
За отчетный период импорт из России подскочил на 34,9%, экспорт китайских товаров в Российскую федерацию вырос на 16,6% При этом Россия располагает положительным сальдо в торговле с КНР объемом в $4,5 млрд по итогам семи месяцев.
В целом за отчетный период общий объем внешней торговли КНР вырос на 8,6% — до $2,6 трлн.
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