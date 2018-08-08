Рынок акций Австралии закрылся ростом, S&P/ASX 200 прибавил 0,23%

Investing.com — Фондовый рынок Австралии завершил торги среды ростом за счет укрепления секторов металлодобывающей промышленности, сырья и сырья.

На момент закрытия на Сиднейской фондовой бирже S&P/ASX 200 поднялся на 0,23%.

В лидерах роста среди компонентов индекса S&P/ASX 200 по итогам сегодняшних торгов были акции Eclipx Group Ltd (AX:ECX), которые подорожали на 0,193 п. (10,69%), закрывшись на отметке в 1,992. Котировки Tabcorp Holdings Ltd (AX:TAH) выросли на 0,350 п. (7,78%), завершив торги на уровне 4,850. Бумаги Lynas Corp Ltd (AX:LYC) выросли в цене на 0,095 п. (4,40%), закрывшись на отметке 2,255.

Лидерами падения стали акции Infigen Energy (AX:IFN), цена которых упала на 0,035 п. (5,74%), завершив сессию на отметке 0,575. Акции Mcmillan Shakespeare Ltd (AX:MMS) поднялись на 0,740 п. (4,60%), закрывшись на уровне 15,360, а Sigma Pharmaceuticals Ltd (AX:SIG) снизились в цене на 0,023 п. (4,33%) и завершили торги на отметке 0,497.

На Сиднейской фондовой бирже количество подешевевших бумаг (595) превысило количество закрывшихся в плюсе (576), а котировки 385 акций практически не изменились.

Индекс волатильности S&P/ASX 200 VIX, который формируется на основе показателей торговли опционами на S&P/ASX 200, упал на 0,82% до отметки 11.399, достигнув нового месячного минимума.

Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в декабре прибавил 0,24%, или 2,90, достигнув отметки $1.221,20 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в сентябре выросли на 0,14%, или 0,10, до $69,27 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в октябре не изменились 0,00%, или 0,00, до отметки $74,65 за баррель.

Между тем на рынке Форекс пара AUD/USD выросла на 0,07% до 0,7426, а котировки AUD/JPY упали на 0,02%, достигнув отметки 82,64.

Фьючерс на индекс USD опустился на 0,12% до 94,89.