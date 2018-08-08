Зарубежные кредиторы отвернулись от Америки

Москва, 7 августа — «Вести. Экономика». США могут сколько угодно удерживать свой фондовый рынок от обвала и вводить различные санкции по всему миру, однако все это подрывает доверие инвесторов к стране.

Растущий дефицит бюджета также не внушает доверия. Ранее «Вести. Экономики» отмечали, что уже в следующем году дефицит бюджета может достичь триллиона долларов.

Реакция кредитов Америки говорит сама за себя: последние аукционы по размещению трежерис можно смело назвать провальными.

В начале недели Минфин США продавал трех— и шестимесячные бумаги, и отношение спроса к предложению оказалось самым низким за последние десять лет. И это учитывая тот факт, что столь короткие бумаги обычно пользуются высоким спросом.

Подтверждение негативной тенденции можно было увидеть во вторник, когда аукцион по размещению трехлетних трежерис на $34 млрд завершился с доходностью 2,765% — максимум с 2007 г.

Нерезиденты купили лишь 42,5%, что является худшим результатом с конца 2016 г.

Zerohedge

Отношение спроса к предложению хотя и выросло, но осталось намного ниже среднего значения за последние полгода — 2,814.

В целом итоги аукциона оказались удручающими. Сегодня Минфин США проведет размещение десятилетних бумаг, и инвесторы будут внимательно следить за результатами, чтобы понять, что же происходит.

Как было сказано выше, расходы США все больше пугают кредиторов. С каждым днем становится все меньше желающих покупать трежерис, тем более что Штаты в любой момент могут решить, что та или иная страна представляет угрозу их национальной безопасности, и ввести санкции.

Кроме того, судя по всему, ко многим странам приходит осознание того факта, что нет смысла кредитовать страну, которая блокирует расчеты в долларах по любому поводу, а чаще даже без него.

Кроме того, Штаты проводят довольно странную политику: наращивают расходы, проводят фискальные стимулы, при этом повышают ставки, делая займы все более дорогими. Таким образом, долговая нагрузка только увеличивается. Только на обслуживание госдолга теперь уходят намного большие суммы, чем это было раньше.

Доходность десятилетних трежерис вплотную приблизилась к отметке 3%.