Омское УФАС не видит нарушении в подорожании газа для автомобилей

На омских газозаправочных станциях подорожал газ для автомобилей. Антимонопольщики не видят в этом нарушений.

Как прокомментировала пресс-служба омского УФАС , в период с 01 апреля по 05 августа 2018 года цены на топливо выросли от 23,75% (+3,8 руб. /литр) (ООО «Газпромнефть — Центр») до 26,46% (+4,16 руб. /литр) (ООО «Омская областная газовая компания»). Причём рост мелкооптовой цены составил 59%.

Скачок цен произошел вследствие повышения стоимости газа на 69-76% за аналогичный период времени ПАО «Газпром нефть» на федеральном уровне. Так что, по мнению антимонопольщиков, нарушения законодательства нет.

Напомним, на 09 августа в Омской области цена пропан-бутанвой смеси на АГЗС «Газпромнефть» составляет 19,2 рублей.