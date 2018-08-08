У нефти улучшается информационный фон, который может позволить вернуться выше $75

По итогам торгов 7 августа индекс МосБиржи вырос на 0,54% до 2312,19 п., а РТС на 0,75% до 1147,16 п. Позитивный внешний фон и собственные корпоративные новости обеспечили рынку необходимую базу для роста. «Роснефть» (+2,04%) увеличила свою прибыль по МСФО в I полугодии в четыре раза до 309 млрд рублей. Дочерняя «Башнефть» (+1,9%) удвоила свою прибыль в I полугодии до 42,2 млрд рублей. Сбербанк (-1,03%) увеличил прибыль по РСБУ в июле на 28% до 71,4 млрд рублей. Однако инвесторы проявляют осторожность, так как государственные банки РФ могут стать следующей целью американских законодателей. В бумагах «АЛРОСА» (+3,85%) наблюдался бурный рост на новостях о том, что наблюдательный совет рекомендовал выплатить дивиденды в размере 5,93 рубля на акцию, что составляет 43,7 млрд рублей, или 70% от свободного денежного потока. В лидерах роста и падения также оказались: « Интер РАО » (+2,15%), привилегированные «Башнефть» (+2,13%), Yandex (+1,88%), а также «Мосэнерго» (-2,41%), GDR En+ (-1,8%), «Юнипро» (-1,54%. Бумаги «Юнипро» снижались после слабого отчёта, который показал снижение прибыли в I полугодие почти втрое.

Рублю в течение дня помогала нефть, которая приближалась к отметке $75 за баррель Brent. Можно также говорить о влиянии ослабления доллара на глобальном рынке. Кроме того, Минфин в среду предложит инвесторам ОФЗ на 25 млрд рублей. Вначале будут размещены ОФЗ-ПД выпуска 26223 с погашением 28 февраля 2024 года в объёме 15 млрд рублей, а затем ОФЗ-ПК выпуска 29012 с погашением 16 ноября 2022 года в объёме 10 млрд рублей.

Торги в США завершились ростом индексов. Вновь большой информационный шум вокруг Tesla (+10,99%) из-за заявления Элона Маска о намерении вновь стать частной компанией. Office Depot (+13,49%) показала сильный отчёт за II квартал. В остальном хочется обратить внимание на то, что индекс волатильности, который часто называют «индексом страха», упал на 3,02% до 10,93 п. Сам по себе этот факт не тянет на то, чтобы ожидать провала американских индексов, но потенциал их роста уже не столь высокий, как ранее. Основной довод оптимистов продолжает оставаться в области корпоративных успехов. Статистика отчётности за II квартал показывает рост прибыли компаний, входящих в S&P 500, на 24%, а также рост выручки на 9,8%. Вряд ли подобные темпы сохраняться, да и рост рынка уже не имеет той силы, что до февраля текущего года. То есть все позитивные ожидания, связанные с политикой Д. Трампа , уже давно заложены в котировки. Разве только однажды утром чудесным образом решится проблема торговых войн. По итогам дня DJIA вырос на 0,5% до 25628,91 п., а S&P 500 поднялся на 0,28% до 2858,45 п.

Азиатские индексы преимущественно демонстрировали рост. Неуверенность наблюдалась лишь в Китае. Накануне администрация США подтвердила, что в конце августа будут повышены тарифы на $16 млрд китайского экспорта, то есть план торгового давления на Пекин продолжает исполняться. Тем не менее китайский экспорт в июле вырос на 12,2% при ожиданиях роста на 10%. Импорт увеличился на 27,3% при ожиданиях 16,2%. Таким образом, сальдо торгового баланса сократилось до $28,5 млрд при ожиданиях $39,3 млрд Кстати, положительное сальдо торговли с США незначительно снизилось до $28,09 млрд с рекордных $28,93 млрд в июне. Экспорт в США увеличился на 13,3%, а импорт — на 11,0%. Китайский рынок был слабым, но в местной прессе надеются на то, что власти начнут более активно применять меры стимулирования, включая рост расходов на инфраструктуру и тонкие настройки денежной политики. К 8:45 (мск) Nikkei 225 — 22664,88 п. (+0,01%), Hang Seng — 28356,09 п. (+0,38%), Shanghai Composite — 2764,97 п. (-0,52%).

Китайский импорт угля в июле достиг максимума четыре с половиной года, или 29,01 млн тонн. Основной причиной роста импорта угля на 13,9% в июле по сравнению с июнем стала жаркая погода на значительной территории страны, что существенно повысило потребление электричества. По сравнению с июлем 2017 года импорт угля увеличился на 49,1%. Импорт нефти составил 8,48 млн баррелей в сутки по сравнению с 8,18 млн баррелей суточных поставок год назад. В январе-июле импорт нефти КНР повысился на 5,6% до 8,98 млн баррелей в сутки. Кроме китайской статистики, у нефти есть и другие поводы для продолжения движения вверх. API накануне вечером сообщил о том, что коммерческие запасы нефти в США сократились за прошлую неделю на 6,0 млн баррелей при росте запасов бензина на 3,1 млн баррелей и дистиллятов на 1,8 млн баррелей. Минэнерго США снизило прогноз роста производства нефти в текущем году. Прогноз роста сокращён до 1,3 млн баррелей до 10,68 млн баррелей в сутки по сравнению с предыдущей оценкой прироста на 1,44 млн баррелей до 10,79 млн баррелей. В 2019 году производство ожидается на уровне 11,7 млн баррелей по сравнению с предыдущей оценкой 11,8 млн баррелей. И ещё немного о золоте. Резервы SPDR Gold Trust сократились во вторник на 1,2 тонны до 987,53 тонн. К 9:05 (мск) Brent — $74,66 (+0,01%), WTI — $69,27 (+0,14%), золото — $1220,8 (+0,21%), медь — $6098,01 (+0,51%), никель — $13960 (+0,79%).

Фьючерс на индекс доллара снижался на 0,1% до 94,90 п. К 9:05 (мск) EUR-USD — $1,162 (+0,16%), GBP-USD — $1,294 (+0,05%), USD-JPY — 111,26 (-0,11%).

Внешний фон можно назвать слабо позитивным. Рост импорта КНР говорит о том, что российские компании имеют вполне стабильный рынок сбыта. Особенно это касается угольных поставок, тем более, что сам Китай сокращает производство. У нефти улучшается информационный фон, который может позволить вернуться выше $75 за баррель Brent, а в перспективе вновь попробовать отметку в $80. Как минимум рост добычи в странах OPEC+ оказался не столь драматичным. Более того, в США уже нет той уверенности в сланцевой индустрии, которая царила в начале года. У сланцевых компаний растут расходы, а заимствования на свободном рынке становятся дороже. \

В начале дня ждём повышения индекса МосБиржи в пределах 0,5%, а также укрепление рубля на 0,2%-0,3%.