Ещё
У нефти улучшается информационный фон, который может позволить вернуться выше $75
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.40
$
63.70
73.72
73.90
Прогноз
13.08 – 20.08
$
63.36
73.27
Индексы и котировки Brent
74.57
+0.12 Золото
1212.84
–0.05 РТС
1147.16
+0.06
Динамика валют
EUR / USD
08.08
1.1621
–0.0108
25.07
1.1728
07.08
02.08
29.07

У нефти улучшается информационный фон, который может позволить вернуться выше $75 

Прайм 39 минут назад
По итогам торгов 7 августа индекс МосБиржи вырос на 0,54% до 2312,19 п., а РТС на 0,75% до 1147,16 п. Позитивный внешний фон и собственные корпоративные новости обеспечили рынку необходимую базу для роста. «Роснефть» (+2,04%) увеличила свою прибыль по МСФО в I полугодии в четыре раза до 309 млрд рублей. Дочерняя «Башнефть» (+1,9%) удвоила свою прибыль в I полугодии до 42,2 млрд рублей. Сбербанк (-1,03%) увеличил прибыль по РСБУ в июле на 28% до 71,4 млрд рублей. Однако инвесторы проявляют осторожность, так как государственные банки РФ могут стать следующей целью американских законодателей. В бумагах «АЛРОСА» (+3,85%) наблюдался бурный рост на новостях о том, что наблюдательный совет рекомендовал выплатить дивиденды в размере 5,93 рубля на акцию, что составляет 43,7 млрд рублей, или 70% от свободного денежного потока. В лидерах роста и падения также оказались: «Интер РАО» (+2,15%), привилегированные «Башнефть» (+2,13%), Yandex (+1,88%), а также «Мосэнерго» (-2,41%), GDR En+ (-1,8%), «Юнипро» (-1,54%. Бумаги «Юнипро» снижались после слабого отчёта, который показал снижение прибыли в I полугодие почти втрое.
Рублю в течение дня помогала нефть, которая приближалась к отметке $75 за баррель Brent. Можно также говорить о влиянии ослабления доллара на глобальном рынке. Кроме того, Минфин в среду предложит инвесторам ОФЗ на 25 млрд рублей. Вначале будут размещены ОФЗ-ПД выпуска 26223 с погашением 28 февраля 2024 года в объёме 15 млрд рублей, а затем ОФЗ-ПК выпуска 29012 с погашением 16 ноября 2022 года в объёме 10 млрд рублей.
Торги в США завершились ростом индексов. Вновь большой информационный шум вокруг Tesla (+10,99%) из-за заявления Элона Маска о намерении вновь стать частной компанией. Office Depot (+13,49%) показала сильный отчёт за II квартал. В остальном хочется обратить внимание на то, что индекс волатильности, который часто называют «индексом страха», упал на 3,02% до 10,93 п. Сам по себе этот факт не тянет на то, чтобы ожидать провала американских индексов, но потенциал их роста уже не столь высокий, как ранее. Основной довод оптимистов продолжает оставаться в области корпоративных успехов. Статистика отчётности за II квартал показывает рост прибыли компаний, входящих в S&P 500, на 24%, а также рост выручки на 9,8%. Вряд ли подобные темпы сохраняться, да и рост рынка уже не имеет той силы, что до февраля текущего года. То есть все позитивные ожидания, связанные с политикой Д. Трампа, уже давно заложены в котировки. Разве только однажды утром чудесным образом решится проблема торговых войн. По итогам дня DJIA вырос на 0,5% до 25628,91 п., а S&P 500 поднялся на 0,28% до 2858,45 п.
Азиатские индексы преимущественно демонстрировали рост. Неуверенность наблюдалась лишь в Китае. Накануне администрация США подтвердила, что в конце августа будут повышены тарифы на $16 млрд китайского экспорта, то есть план торгового давления на Пекин продолжает исполняться. Тем не менее китайский экспорт в июле вырос на 12,2% при ожиданиях роста на 10%. Импорт увеличился на 27,3% при ожиданиях 16,2%. Таким образом, сальдо торгового баланса сократилось до $28,5 млрд при ожиданиях $39,3 млрд Кстати, положительное сальдо торговли с США незначительно снизилось до $28,09 млрд с рекордных $28,93 млрд в июне. Экспорт в США увеличился на 13,3%, а импорт — на 11,0%. Китайский рынок был слабым, но в местной прессе надеются на то, что власти начнут более активно применять меры стимулирования, включая рост расходов на инфраструктуру и тонкие настройки денежной политики. К 8:45 (мск) Nikkei 225 — 22664,88 п. (+0,01%), Hang Seng — 28356,09 п. (+0,38%), Shanghai Composite — 2764,97 п. (-0,52%).
Китайский импорт угля в июле достиг максимума четыре с половиной года, или 29,01 млн тонн. Основной причиной роста импорта угля на 13,9% в июле по сравнению с июнем стала жаркая погода на значительной территории страны, что существенно повысило потребление электричества. По сравнению с июлем 2017 года импорт угля увеличился на 49,1%. Импорт нефти составил 8,48 млн баррелей в сутки по сравнению с 8,18 млн баррелей суточных поставок год назад. В январе-июле импорт нефти КНР повысился на 5,6% до 8,98 млн баррелей в сутки. Кроме китайской статистики, у нефти есть и другие поводы для продолжения движения вверх. API накануне вечером сообщил о том, что коммерческие запасы нефти в США сократились за прошлую неделю на 6,0 млн баррелей при росте запасов бензина на 3,1 млн баррелей и дистиллятов на 1,8 млн баррелей. Минэнерго США снизило прогноз роста производства нефти в текущем году. Прогноз роста сокращён до 1,3 млн баррелей до 10,68 млн баррелей в сутки по сравнению с предыдущей оценкой прироста на 1,44 млн баррелей до 10,79 млн баррелей. В 2019 году производство ожидается на уровне 11,7 млн баррелей по сравнению с предыдущей оценкой 11,8 млн баррелей. И ещё немного о золоте. Резервы SPDR Gold Trust сократились во вторник на 1,2 тонны до 987,53 тонн. К 9:05 (мск) Brent — $74,66 (+0,01%), WTI — $69,27 (+0,14%), золото — $1220,8 (+0,21%), медь — $6098,01 (+0,51%), никель — $13960 (+0,79%).
Фьючерс на индекс доллара снижался на 0,1% до 94,90 п. К 9:05 (мск) EUR-USD — $1,162 (+0,16%), GBP-USD — $1,294 (+0,05%), USD-JPY — 111,26 (-0,11%).
Внешний фон можно назвать слабо позитивным. Рост импорта КНР говорит о том, что российские компании имеют вполне стабильный рынок сбыта. Особенно это касается угольных поставок, тем более, что сам Китай сокращает производство. У нефти улучшается информационный фон, который может позволить вернуться выше $75 за баррель Brent, а в перспективе вновь попробовать отметку в $80. Как минимум рост добычи в странах OPEC+ оказался не столь драматичным. Более того, в США уже нет той уверенности в сланцевой индустрии, которая царила в начале года. У сланцевых компаний растут расходы, а заимствования на свободном рынке становятся дороже. \
В начале дня ждём повышения индекса МосБиржи в пределах 0,5%, а также укрепление рубля на 0,2%-0,3%.
Прайм: последние новости
Золото дешевеет на фиксации инвесторами прибыли Фондовые рынки вновь захлестнула эйфория Цена нефти растет на опасениях вокруг поставок из Ирана
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россияне приготовились к нищете180
Чек за коммуналку в пять раз превысил инфляцию119
Рынку новостроек пообещали возврат в СССР27
«Северный поток-2» прошел точку невозврата213
Почему США не хотят «дожимать» российскую экономику5
Новости партнеров
Видео
03:18
США готовят удар по российским госбанкам
Экономика
03:13
«Северный поток-2» прошел точку невозврата
Экономика Статьи
07:09
Правительство не смогло выполнить поручение Путина
Экономика
03:42
Украина оставила «Газпром» без денег
Компании Экономика
00:52
В Москве выставят на торги офисы Сбербанка
Недвижимость
03:57
Рынку новостроек пообещали возврат в СССР
Недвижимость
20:54
В кабмине обдумывают повышение ЖКХ
Личный счет
02:09
Россияне массово скупают ноутбуки
Личный счет Интернет
00:41
Владельцам ипотеки грозит пожизненная кабала
Личный счет Компании
00:38
В России резко подорожает колбаса
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение