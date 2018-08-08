Динамика Сбербанка заставляет умерить аппетит к покупкам

Индекс Московской биржи вчера все-таки смог закрепиться над сопротивлением 2300 пунктов, но пройти выше второй значимой отметки — 2322 пункта, так и не удалось.

Одной из причин этого стала динамика акций Сбербанка . Хороший утренний гэп вверх быстро сменился продажами, в результате чего на отличном внешнем фоне акции банка потеряли за день процент. Причем на вечерней сессии продажи фьючерсов на акции Сбера продолжились.

Этот факт не может не настораживать. Обычно Сбербанк первым начинает отыгрывать складывающийся тренд на рынке акций. Сейчас бумагам банка осталось меньше двух рублей до поддержки 200 руб за акцию. Если этот уровень будет пробит, то Сберу откроется прямая дорога в район 180 руб. И при реализации такого сценария рынку акций в целом не устоять.

Впрочем, вполне возможно, что негативная динамика Сбербанка последнего времени связана не с неверием в дальнейший рост, а с продажами для высвобождения денег на покупки той же «Роснефти» или «Газпрома»

Сегодня мы ждем нейтрального открытия рынка: внешние индикаторы в виде фьючерсов на индексы США и нефти практически не изменились по сравнению с полуночью. Хуже рынка будет чувствовать себя «Система» после того, как по СМИ прошла информация, что госдеп США может причислить Евтушенкова к «противникам Америки» и ввести в отношении него санкции.

Нейтрален и доллар на мировом рынке, что дает основания предположить о спокойных торгах на валютной секции. Ожидаем, что котировки российской валюты продолжать оставаться вблизи отметки 63,5 руб за доллар.

Лишь ближе к вечеру открытие американского рынка и статистика по запасам нефти могут внести оживление в вялый ход торгов.