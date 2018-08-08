Чистая прибыль Glencore в I полугодии выросла на 13%

МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Швейцарский сырьевой трейдер Glencore в первом полугодии 2018 года увеличил чистую прибыль на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 2,776 миллиарда долларов, говорится в отчетности Glencore.

Разводненная чистая прибыль Glencore в расчете на акцию составила 0,19 доллара против 0,17 доллара годом ранее. Скорректированная EBITDA выросла на 23% — до 8,27 миллиарда долларов. Выручка от продаж увеличилась на 8,2% — до 108,554 миллиарда долларов.

Чистый долг составил 8,997 миллиарда долларов, снизившись 1,5 раза. Капитальные затраты Glencore увеличились на 29% — до 2,165 миллиарда долларов.

Компания отмечает в релизе, что укрепление доллара и риски, связанные с более агрессивной торговой политикой США, отразились на мировых рынках. «Несмотря на такую волатильность, сейчас мы видим, что базовый спрос остается здоровым», — приводятся в сообщении слова гендиректора Glencore Айвана Глазенберга (Ivan Glasenberg). Он уверен в устойчивости бизнеса компании даже на волатильных рынках.

Glencore является одним из крупнейших в мире трейдеров сырьевых товаров, включая энергоресурсы, металлы и продукцию сельского хозяйства. Штаб-квартира компании расположена в швейцарском Бааре. Ее акции торгуются на биржах Лондона и Гонконга.