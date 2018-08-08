Ещё
Чистая прибыль Glencore в I полугодии выросла на 13%
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.40
$
63.70
73.72
73.90
Прогноз
13.08 – 20.08
$
63.36
73.27
Индексы и котировки Brent
74.57
+0.12 Золото
1212.84
–0.05 РТС
1147.16
+0.06
Динамика валют
EUR / USD
08.08
1.1621
–0.0108
25.07
1.1728
07.08
02.08
29.07

Чистая прибыль Glencore в I полугодии выросла на 13% 

Прайм 26 минут назад
МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Швейцарский сырьевой трейдер Glencore в первом полугодии 2018 года увеличил чистую прибыль на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 2,776 миллиарда долларов, говорится в отчетности Glencore.
Разводненная чистая прибыль Glencore в расчете на акцию составила 0,19 доллара против 0,17 доллара годом ранее. Скорректированная EBITDA выросла на 23% — до 8,27 миллиарда долларов. Выручка от продаж увеличилась на 8,2% — до 108,554 миллиарда долларов.
Чистый долг составил 8,997 миллиарда долларов, снизившись 1,5 раза. Капитальные затраты Glencore увеличились на 29% — до 2,165 миллиарда долларов.
Компания отмечает в релизе, что укрепление доллара и риски, связанные с более агрессивной торговой политикой США, отразились на мировых рынках. «Несмотря на такую волатильность, сейчас мы видим, что базовый спрос остается здоровым», — приводятся в сообщении слова гендиректора Glencore Айвана Глазенберга (Ivan Glasenberg). Он уверен в устойчивости бизнеса компании даже на волатильных рынках.
Glencore является одним из крупнейших в мире трейдеров сырьевых товаров, включая энергоресурсы, металлы и продукцию сельского хозяйства. Штаб-квартира компании расположена в швейцарском Бааре. Ее акции торгуются на биржах Лондона и Гонконга.
Прайм: последние новости
Золото дешевеет на фиксации инвесторами прибыли Фондовые рынки вновь захлестнула эйфория Цена нефти растет на опасениях вокруг поставок из Ирана
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россияне приготовились к нищете172
Чек за коммуналку в пять раз превысил инфляцию119
Рынку новостроек пообещали возврат в СССР27
«Северный поток-2» прошел точку невозврата213
Почему США не хотят «дожимать» российскую экономику5
Видео
03:18
США готовят удар по российским госбанкам
Экономика
03:13
«Северный поток-2» прошел точку невозврата
Экономика Статьи
07:09
Правительство не смогло выполнить поручение Путина
Экономика
03:42
Украина оставила «Газпром» без денег
Компании Экономика
00:52
В Москве выставят на торги офисы Сбербанка
Недвижимость
03:57
Рынку новостроек пообещали возврат в СССР
Недвижимость
20:54
В кабмине обдумывают повышение ЖКХ
Личный счет
02:09
Россияне массово скупают ноутбуки
Личный счет Интернет
00:41
Владельцам ипотеки грозит пожизненная кабала
Личный счет Компании
00:38
В России резко подорожает колбаса
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение