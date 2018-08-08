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Ожидается нейтральное открытие российского рынка по индексу РТС
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Ожидается нейтральное открытие российского рынка по индексу РТС 

Прайм 20 минут назад
Вчера рост нефтяных котировок продолжился; как и накануне, в течение дня он превышал 1%. Мировые рынки также преимущественно находились в зеленой зоне. Российский рынок акций на этом фоне чувствовал себя неплохо — индекс РТС прибавил за день 0,8%, а индекс ММВБ — 0,5%. Алроса была в лидерах роста после объявления промежуточных дивидендов с достаточно привлекательной доходностью (около 6% за полугодие). Рубль относительно доллара укрепился примерно на 0,4%.
На развивающихся рынках инвесторы продолжают следить за динамикой лиры и юаня; последний несколько укрепился после встречи НБК с банками, в ходе которой регулятор с целью стабилизации курса призвал избегать «стадного поведения». Лира также чуть отступила от недавних минимумов, но с начала августа она потеряла в общей сложности около 7%. Тем временем офис торгового представителя США объявил, что 23 августа объем китайских товаров, экспортируемых в США и облагаемых пошлиной 25%, вырастет на 16 млрд долл.
Что касается антироссийских санкций, сегодня «Коммерсант» разместил еще не опубликованный на сайте Конгресса документ законопроекта, который, в частности, содержит предложение о запрете операций с новым российским долгом со сроком больше двух недель и блокировке долларовых расчетов российских банков. Американские рынки снова завершили сессию в плюсе (S&P500 — на 0,3%), европейский EuroStoxx50 подрос на 0,6%.
Сегодня мы ждем нейтрального открытия российского рынка по индексу РТС, однако нельзя исключать давления на котировки, в частности банковских акций, на фоне продолжения санкционной темы.
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