Проблемы независимых НПЗ ограничивают спрос на нефть в Китае

Москва, 8 августа — «Вести. Экономика». Китай немного увеличил импорт нефти в июле после сокращения в течение предыдущих двух месяцев. Тем не менее, июльский импорт был одним из минимальных в этом году из-за ослабления спроса со стороны небольших независимых нефтеперерабатывающих заводов страны, пишет Reuters

Фото: EPA/WU HONG

Объем поставок сырой нефти в прошлом месяце составил 36,02 млн тонн, или 8,48 млн баррелей в сутки, по сравнению с 8,18 млн б/с годом ранее и 8,36 млн б/с в июне, свидетельствуют данные Главного таможенного управления КНР.

Несмотря на небольшой рост, июльский показатель импорта был третьим минимальным в этом году.

За первые семь месяцев 2018 года Китай импортировал 260,83 млн тонн сырой нефти, или 8,98 млн б/с, что на 5,6% больше, чем годом ранее.

Рост в прошлом месяце, вероятно, отражал возвращение некоторых частных НПЗ к работе после технического обслуживания. Кроме того, маржа переработки улучшилась благодаря более высоким внутренним ценам на топливо, отметил Джеймс Гао из консалтинговой компании China Sublime Information Group.

В целом, однако, независимые заводы находились под давлением из-за снижения маржи на фоне высоких цен на нефть и усиления контроля со стороны регуляторов.

Как сообщали «Вести. Экономика», в июле Shandong Haiyou Petrochemical стал первым за последние годы независимым НПЗ, подавшим заявление о банкротстве.

Небольшие независимые нефтеперерабатывающие предприятия в Китае — так называемые «чайники» — в последние годы демонстрировали сильный рост, поскольку Китай либерализовал импорт нефти для усиления конкуренции в секторе, где доминируют государственные гиганты. В июле 2015 года правительство КНР начало выдавать независимым нефтепереработчикам лицензии на импорт нефти.

Но хорошие времена для «чайников», похоже, закончились. С 1 марта в Китае начали действовать новые налоговые правила и механизмы отчетности для борьбы с уклонением от уплаты налогов со стороны независимых нефтепереработчиков. Новые налоговые правила резко уменьшают маржу «чайников», и им приходится сокращать объемы покупаемой нефти.

Экспорт нефтепродуктов из Китая в прошлом месяце составил 4,57 млн тонн, почти не изменившись в годовом выражении. Импорт топлива вырос на 14% в годовом исчислении до 2,67 млн тонн.

Импорт природного газа — включая трубопроводный газ и сжиженный природный газ — вырос на 28,3% в годовом выражении до 7,38 млн тонн.

В январе-июле импорт газа увеличился на 34,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 49,43 млн тонн.

Между тем, Китай увеличил импорт угля в июле на 14% по сравнению с предыдущим месяцем — до 29,01 млн тонн. Это максимальный показатель с января 2014 года. В годовом выражении поставки подскочили на 49,1% с 19,46 млн тонн в июле 2017 года. Повышение температуры повысило спрос на электроэнергию, в производстве которой используется уголь и которая необходима для работы кондиционеров.

Китай, крупнейший в мире потребитель меди, в июле импортировал 1,845 млн тонн медной руды и концентрата — на 31,8% больше, чем годом ранее, и на 5,4% больше, чем в июне. Импорт превысил предыдущий рекорд в 1,78 млн тонн, установленный в ноябре 2017 года.