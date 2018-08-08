В Текстильщиках организуют пункт сбора школьных вещей

Пункт сбора школьных вещей в Текстильщиках будет работать с 23 по 31 августа. Район подключится к общегородской благотворительной акции «Семья помогает семье: Готовимся к школе!». Об этом рассказали в администрации филиала «Текстильщики» центра социального обслуживания «Кузьминки».

— Пункт появится по адресу улица 7-я Текстильщиков, 7, корпус 1. Жители района смогут в него принести школьную одежду, обувь, канцелярские товары и школьно-письменные принадлежности для детей из нуждающихся семей Москвы, — отметил представитель центра.

График работы пункта приема можно уточнить по телефону 8-499-178-25-59. (ео)