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В Текстильщиках организуют пункт сбора школьных вещей
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В Текстильщиках организуют пункт сбора школьных вещей 

Управа района Текстильщики 1 час назад
Фото: У нас в Текстильщиках
Пункт сбора школьных вещей в Текстильщиках будет работать с 23 по 31 августа. Район подключится к общегородской благотворительной акции «Семья помогает семье: Готовимся к школе!». Об этом рассказали в администрации филиала «Текстильщики» центра социального обслуживания «Кузьминки».
— Пункт появится по адресу улица 7-я Текстильщиков, 7, корпус 1. Жители района смогут в него принести школьную одежду, обувь, канцелярские товары и школьно-письменные принадлежности для детей из нуждающихся семей Москвы, — отметил представитель центра.
График работы пункта приема можно уточнить по телефону 8-499-178-25-59. (ео)
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